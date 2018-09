Kimmo Pyykön pronssiveistokset käsittelevät elämän yllätyksellisyyttä

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa 29.9.2018 avautuva Elämänlanka-näyttely esittelee Kimmo Pyykön pronssiveistoksia vuosilta 2000–2010. Kuvanveistäjä tuo nimikkotaidemuseoonsa teoksia elämän suurista kysymyksistä: elämän yllätyksellisyydestä, ajan kulumisesta ja sen päättymisestä. Näyttely on esillä 6.1.2019 saakka.

Kimmo Pyykkö -taidemuseossa nähdään syksyllä professori, kuvanveistäjä Kimmo Pyykön Elämänlanka-näyttely, jossa elämän erilaiset kulminaatiopisteet, siirtymät ja muutokset saavat muotonsa pronssiveistoksissa.



Näyttelyn nimi viittaa aikaan, joka on ollut Pyykölle keskeinen käsite läpi uran.



– Minulle Elämänlanka on ikäänkuin vastauksia jatkuvasti etsivä olotila, joka ajatuksiani kuljettaa. Teoksissani idea on aina lähtökohta, se on primaari kaikelle muulle. Näen teokseni eräänlaisina elämän estradeina, joissa läsnä ovat ajan kulku ja sen lopullisuus, Kimmo Pyykkö kertoo.



Pronssiin valettuna nähdään taiteilijan suosimiin aiheisiin kuuluvia ihmisfiguureita ja eläimiä, kuten lintuja ja perhosia – tosin Pyykön linnutkin ovat aina ihmisiä. Työt muodostuvat näyttämöiksi jumalaisille komedioille, tapahtumille ja matkoille.



Kimmo Pyykön taiteesta on löydettävissä selkeitä, erilaisten veistosmateriaalien käyttöön liittyviä kausia alkuaikojen rautaromusta ja lentokonemateriaalista, pronssiin, alumiiniin, teräkseen ja puuhun. Näistä pronssi on ollut taiteilijan materiaalina alusta alkaen, läpi vuosikymmenten.



Pronssiin Pyykkö valaa usein readymade-materiaalia – valmiiksi tehtyjä ja löydettyjä esineitä – joissa on jälkiä ihmisestä. Pronssivalun uusi yhteys ja yhtenäinen patina antavat tavaroille uuden hengen – ajallinen muuttuu ajattomaksi, läsnäoleva poissaolevaksi ja tässä oleva menneeksi. Teokset vievät esineiden tuolle puolen.



Pyykkö kuvaa itseään tummien sävyjen mieheksi, jonka ajattelussa elämän painavat asiat kulkevat aina mukana.



– Kyllä melankolia on se mielentila, joka tekemistäni ruokkii. Elämän armoton todellisuus on yksi oleellinen teema, joka väistämättä siirtyy teoksiini. Elämänkohtalohan tämä on, ei mikään ammatti, hän pohtii.

Kimmo Pyykkö syntyi Lahdessa vuonna 1940 ja asui lapsuutensa ja nuoruutensa Kangasalla. Hän opiskeli Helsingin yliopiston piirustuslaitoksella ja Taideteollisessa oppilaitoksessa vuosina 1963−68. Uransa aikana Pyykkö on pitänyt noin 40 yksityisnäyttelyä sekä osallistunut useisiin kotimaaisiin ja kansainvälisiin yhteisnäyttelyihin. Hänen teoksiaan kuuluu moniin suomalaisiin ja kansainvälisiin taidekokoelmiin. Kimmo Pyykölle myönnettiin Kritiikin kannukset -palkinto vuonna 1968 ja professorin arvonimi vuonna 1996.



Kimmo Pyykön nimeä kantava taidemuseo avattiin Kangasalla helmikuussa 2015. Taidemuseon pysyvä näyttely Pitkän matkan ateljee kertoo kuvanveistäjä Kimmo Pyykön elämästä ja taiteilijan urasta kuuden vuosikymmenen aikana.

Syksyllä 2018 taidemuseon toisena vaihtuvana näyttelynä nähdään Pekka Luukkolan valokuvia. Näyttelyn tiedote.



Tervetuloa näyttelyn avajaisiin la 29.9. klo 13. Kutsu tiedostossa.

Kimmo Pyykkö: Elämänlanka – pronssiveistoksia

Kimmo Pyykkö -taidemuseon 1. kerroksessa 29.9.2018–6.1.2019



