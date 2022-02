Kimmo Tuominen Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajaksi

”Olen innostunut päästessäni työskentelemään yhdessä Kansalliskirjaston huippuasiantuntijoiden kanssa, edistämään tiedon avoimuutta ja saavutettavuutta sekä kehittämään kansallista tietoympäristöämme. Olen hyvin sitoutunut sivistyksen, tasa-arvon, kulttuurin sekä tutkimustyön edellytysten ja digitalisaation edistämiseen”, kertoo Kimmo Tuominen.

Tuleva ylikirjastonhoitaja korostaa yhteistyön merkitystä. ”Kansalliskirjasto on monipuolinen osaamiskeskus ja kansallisen kirjallisen muistimme tukipilari. Yhdessä muistiorganisaatioiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa Kansalliskirjasto huolehtii siitä, että tieto tavoittaa tarvitsijansa ja että kansakuntamme henkinen vauraus lisääntyy.”

Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom iloitsee, että tärkeän kulttuuriperintöorganisaation seuraava johtaja on nyt valittu. ”Kansalliskirjasto on keskeisessä roolissa yliopistolle ja sen muille kumppaneille vastatessaan kansallisen julkaistun kulttuuriperinnön tallettamisesta ja käyttöön saattamisesta. Olen ilahtunut, että saamme Kansalliskirjastoa luotsaamaan kokeneen johtajan, jolla on myös monipuolinen kirjastoalan kokemus. Kimmo Tuominen tuntee Kansalliskirjaston hyvin myös johtokunnan jäsenen ominaisuudessa”, toteaa Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom.

Kimmo Tuominen toimii hetkellä Helsingin yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitajana. Tätä aiemmin hän on työskennellyt mm. Jyväskylän yliopiston kirjaston johtajana, Eduskunnan kirjaston palvelujohtajana, Humanistisen tiedekunnan kirjaston johtajana sekä viestinnän, erityisesti informaatiotutkimuksen ma. professorina Helsingin yliopiston viestinnän laitoksella. Tämän lisäksi hänellä on useita kansallisia ja kansainvälisiä luottamustehtäviä.

Kimmo Tuominen aloittaa Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitajan tehtävässä 1.6.2022.

Hanna Snellman

vararehtori ja Kansalliskirjaston johtokunnan puheenjohtaja

Kimmo Tuominen

