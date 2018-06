Kimmo Virtanen Yliopiston Apteekki -konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi

Yliopiston Apteekki -konsernin uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty kauppatieteiden maisteri Kimmo Virtanen 26. lokakuuta 2018 alkaen. Hän on toiminut Oriola-konsernin johtoryhmässä 12 vuotta. Viimeksi hän on toiminut Oriolan varatoimitusjohtajana ja Palvelut-liiketoiminta-alueen johtajana sekä Oriola Finland Oy:n toimitusjohtajana.

Kimmo Virtasella on kattava kokemus ketjumaisen liiketoiminnan johtamisesta lääke-, terveys- ja hyvinvointialalla sekä vahva osaaminen palveluiden kehittämisestä. Aiemmin hän on toiminut myös Componentan, Daniscon ja Cultorin johtotehtävissä. ”Olemme tyytyväisiä, että saamme Yliopiston Apteekki -konsernin toimitusjohtajaksi osaajan, jolla on syvä ja kansainvälinen toimialan tuntemus sekä vahva johtamisosaaminen. Kimmo Virtanen vahvistaa Yliopiston Apteekin kuluttaja- ja B-to-B -liiketoimintojen kehittämistä sekä digitaalisten palveluiden ja verkkokaupan roolia osana monikanavaista asiakaspalvelua”, Yliopiston Apteekin hallituksen puheenjohtaja Arto Hiltunen sanoo. ”Yliopiston Apteekki on hieno brändi ja vastuullinen apteekkialan edelläkävijä, jonka kuluttajat ovat arvioineet yhdeksi Suomen parhaista asiakaspalveluyrityksistä. Olen erittäin innostunut uudesta tehtävästäni ja siitä, että pääsen yhdessä koko henkilöstön kanssa kehittämään eteenpäin Yliopiston Apteekkia”, Kimmo Virtanen sanoo. Talousjohtaja Pekka Koivuneva jatkaa Yliopiston Apteekki -konsernin vt. toimitusjohtajan tehtävässä, kunnes Kimmo Virtanen aloittaa uudessa tehtävässään. Vastaavasti johtaja Mirka Korhonen hoitaa apteekkarin tehtävää Yliopiston Apteekissa.

