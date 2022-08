King Gizzard & The Lizard Wizard keskeyttää Euroopan-kiertueensa

Australialaisbändi tiedotti aikaisin tänä aamuna käynnissä olevan Euroopan-kiertueensa keskeyttämisestä ja loppukiertueen peruuntumisesta laulaja Stu Mackenzien terveysongelmien vuoksi. Mackenzie palaa välittömästi kotimaahansa saamaan kiireistä hoitoa pahentuneen Crohnin tautinsa vuoksi. Yhtye julkaisi seuraavan lausunnon:

“Hey everyone - Stu here. Unfortunately due to a personal health crisis we’re going to have to cancel the remaining EU and UK dates.

For the past decade or so I’ve dealt with Crohn’s Disease the best I can. It’s a miracle we haven’t cancelled any shows in the past. But right now, my health is in really bad shape and I need to get home for some urgent treatment.

I’ve always kept my struggles with Crohn’s private. I guess I didn’t want to be defined by it. And maybe I’m not defined by it, but I’m certainly dictated by it. It’s looming threat has shaped almost every major decision in my adult life. I think about it and plan for it and around it every day. I know a lot of people deal with chronic illnesses. I’m sorry. It fucking sucks.

Sorry to everybody who bought tickets, to everyone who helped make the shows happen, our crew, our management, and agents. We’ll reschedule the shows that can be rescheduled and there will be full refunds available for all the headline shows from your point of purchase on Monday.

Being able to travel the world and play live music for people every night is such a privilege and I’m so grateful for the shows we were able to make happen in Ireland, Croatia and Czech Republic. Thanks for understanding and again, I’m SO sorry. Love Stu.”

Flow Festival etsii parhaillaan yhtyeelle korvaavaa esiintyjää sunnuntaille ja tiedottaa lisää aiheesta mahdollisimman pian.

Flow Festival järjestetään Helsingin Suvilahdessa 12.–14.8.2022.

Yhteensä Flow Festivalilla esiintyy lähes 150 artistia. Julkistettuja artisteja ovat mm. Gorillaz, Florence + The Machine, Nick Cave & The Bad Seeds, Burna Boy, Jamie xx, Michael Kiwanuka, JARV IS…, Princess Nokia, MØ, Sigrid, Bikini Kill, Freddie Gibbs ja Fred Again..

Tutustu koko ohjelmaan Flow Festivalin nettisivulla: https://www.flowfestival.com/artists/.

Flow Festival 2022 pääyhteistyökumppani on Lapin Kulta Pure ja muut kumppanit ovat FREE.fi, Vaasan, Polestar, Samsung Galaxy, Valio Oddlygood®, Lanson, Juhla Mokka, POOL, Helsingin kaupunki, mediakumppanit Clear Channel, Helsingin Sanomat, Radio Helsinki, Finnkino ja Resident Advisor sekä tuotantokumppanit Stopteltat, Sun Effects ja Creative Technology.

Liput:

Ticketmaster www.ticketmaster.fi p.0600-10-800

Tiketti www.tiketti.fi p.0600-1-1616

3 päivän lippu: 225 €

2 päivän lippu: 185 €

1 päivän lippu: 115 €

3 päivän Gold Area -lippu: 345 €

1 päivän Gold Area -lippu: 185€

Hinta voimassa toistaiseksi. Lipun hinta sisältää palvelumaksun.

Lehdistökuvat: www.flowfestival.com/media