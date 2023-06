KIP:N ALUEEN YMPÄRISTÖASIOIDEN AJANKOHTAISSEMINAARI - KEHITTYVÄ & KASVAVA KIP

Hiilineutraalin kiertotalousajattelun ja -osaamisen konkreettista lisäämistä: KIP:n uusi kiertotalousaika – Sanoista tekoihin! -kiertotalouskoulutuksen pilotointi alkaa 13.1.2022 13:41:09 EET | Tiedote

Kokkola Industrial Park (KIP) on toiminut jo vuosikymmeniä teollisen kiertotalouden edelläkävijänä ja suunnannäyttäjänä Suomessa, sekä Euroopassa. Kiertotaloudella on KIP:n alueella aito taloudellinen merkitys yritysten talouteen ja toimintaan. Alueen kiertotalouden ja teollisen synergian kehittymispotentiaali on edelleen merkittävä, mutta kehittyminen edellyttää kokonaisvaltaisemman ja konkreettisemman hiilineutraalin kiertotalousajattelun ja -osaamisen lisäämistä alueella.