Kirja mestarivalmentaja Markku Kanervan salaisuudesta ilmestyy 22.4. – ennakkokappaleet saatavilla

Kuudes Jidhoff: samppanjakuplia puhkovaa sarjaa myyty Ruotsissa jo kolme miljoonaa 24.2.2020 10:00:00 EET | Tiedote

Ruotsin dekkarikuningattaren Denise Rudbergin suositun Marianne Jidhoff -sarjan odotettu kuudes osa Kuuden metrin syvyydessä on nyt kaupoissa! Tukholmalaisen syyttäjänsihteeri Jidhoffin fanit pääsevät jälleen kurkistamaan kullattuihin kulisseihin, joiden takana vallanpitäjät vehkeilevät ja eliitti punoo juoniaan. Denise Rudberg on ruotsalaisten rakastama kirjailija ja tv-esiintyjä, joka viettää syksyllä 20-vuotista taiteilijajuhlaa. Syksyllä 2020 Into Kustannus julkaisee ensimmäisen osan Rudbergin suositusta uudesta historiallisesta sarjasta Kontrahenterna.