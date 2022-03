Kirja paljastaa, millaista Anthony Bourdainin elämä oli kulissien takana

Isäni oli Mannerheimin-ristin ritari -kirjassa ääneen pääsevät myös ritarien lähisukulaiset 16.3.2022 02:00:00 EET | Tiedote

Simo Holopaisen kirjassa Isäni oli Mannerheim-ristin ritari ääneen pääsevät kymmenen ritarin lapset ja lastenlapset. He kertovat, millaisia miehiä ritarit olivat luonteeltaan ja tavoiltaan. Mitä he kertoivat sodasta lapsilleen? Miten sota vaikutti heihin? Millaisen elämän he elivät?