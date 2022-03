Kirja: Yritysten ja julkisen sektorin uudenlainen yhteistyö tuottaa kestävää kasvua sekä elinvoimaetua

Mikko Kososen ja Timo Santalaisen kirjassa viitoitetaan kolmen toimintamallin ja käytännön esimerkkien avulla kulkua kohti kestävää kasvua ja elinvoimaetua. Yritysten omaehtoisen elinvoimaedun tavoittelun vahvin käyttövoima on syvempää merkityksellisyyttä tuova missio. Kaupunkien ja yritysten yhteiskehitys tarjoaa kasvualustan uusille läpimurtoinnovaatioille, mistä monet yliopistokaupungit kuten Oulu ja Espoo ovat esimerkkejä. Suomen ainutlaatuisin mahdollisuus on rakentaa kansallisia ponnahduslautoja tuleville tiikerinoloikille esimerkiksi metsävarantojen, malmien ja terveysdatan varaan.

Tekijät tuovat lisävalaistusta niihin kyvykkyyksiin ja organisaatiokulttuurin piirteisiin, joilla elinvoimaedun toteutusvoimaa vahvistetaan. Kirjan lopun sanoma kohdistuu niihin valmiuksiin, joita tulevaisuuden johtajilta ja asiantuntijoilta – elinvoimaedun arkkitehdeiltä – vaaditaan.

KTT Mikko Kososella on pitkä kokemus strategisesta johtamisesta sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Hän oli aktiivisesti mukana Nokian menestystarinan rakentamisessa 1984–2007 ja sen jälkeen Sitrassa Suomen uudistumiskykyä kehittämässä 2008–2020. Hän on Aalto yliopiston hallituksen puheenjohtaja.

KTT, VTL Timo Santalainen on paneutunut strategiseen johtamiseen tutkijana akateemisessa maailmassa, käytännön johtajana sekä kansainvälisenä strategiakonsulttina. Hän on kirjoittanut 13 kirjaa, kirjan lukuja ja artikkeleita. Hän on Sveitsissä toimivan strategiverkosto STRATNETin perustaja ja toimitusjohtaja.

Mikko Kosonen, Timo Santalainen: Elinvoimaetu – Missiona kestävän kasvun edelläkävijyys (Docendo 2022), sidottu, 282 sivua. Kirja julkaistaan 22.3.

