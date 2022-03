Kirjailija Leena Lehtolaiselta ilmestyy syksyllä nuortenjännäri

Romaanin päähenkilö on juuri lukion aloittanut Viggo, jonka veli Joel on ollut kateissa yli kaksi vuotta. Onko Joel lähtenyt vapaaehtoisesti vai joutunut rikoksen uhriksi? Toinen päähenkilö Selma toipuu omasta menetyksestään, ja myös Selman sisaruksella Savulla on huolensa. Roadman-kulttuuria ihannoiva jengi on saanut kiristettyä hänet mukaan ryöstelemään merkkivaatteita. Selma ei halua katsoa vierestä, kuinka Savu tuhoutuu. Uskaltaako hän kertoa murheestaan entisen parhaan ystävänsä isälle Pekka Koivulle, joka on töissä Länsi-Uudenmaan poliisin nuortenyksikössä?

Yli 12-vuotiaille lukijoille suunnattu teos linkittyy Lehtolaisen Maria Kallio -kirjojen maailmaan.

Leena Lehtolaisen ura alkoi aikoinaan nuortenkirjailijana, kun hän oli itse vain 12-vuotias. Nuortenromaani Ja äkkiä onkin toukokuu ilmestyi Tammen julkaisemana vuonna 1976.

Tammen lasten- ja nuortenkirjojen kustantaja Saara Tiuraniemi iloitsee siitä, että Lehtolainen kirjoittaa nyt nuorille. ”Nuorten maailma on usein aikuisille suljettu. Leena Lehtolainen on kiinnostunut siitä, mitä nuorille kuuluu ja haluaa tehdä heidät näkyväksi. Väkivallan uhka ja rikollisuus koskettavat myös lapsia ja nuoria. Tuossa iässä ystävyyssuhteet ovat äärimmäisen tärkeitä, ja niiden kuvaamisessa Lehtolainen on mestari. On mahtavaa, että vuosien jälkeen Lehtolaisen katse kiinnittyy nuoriin lukijoihin ja siihen millaiset ilmiöt ja ongelmat heitä tässä ajassa koskettavat”, Tiuraniemi sanoo.