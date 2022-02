Kirjailija Pamela Mandart kuljettaa kansanperinnettä nykyaikaan!

Hemmo ja hölmöläiset on kirjailija Pamela Mandartin mainio kokoelma nykyaikaan päivitettyä kansanperinnettä, jonka joukossa on myös täysin uusia tarinoita. Tarinoiden tarkkanäköinen, osuva huumori kertoo ihmisluonteesta ja naurattaa makeasti sekä lapsia että aikuisia. Kirjan on kuvittanut Andres Varustin.

Hölmöys on ajatonta ja universaalia. Tyhmissä ajatuksissa on jotain luovaa ja nerokasta, niissä maailma näyttäytyy mullistavasti nurinniskoin.

Mandartin elämäntyöstä avataan juhlanäyttely Kauniaisten kirjastoon elokuussa 2022 kahden viikon ajaksi. Näyttely tuo esiin hänen 40-vuotisen kirjailijauransa taustaa valokuvin ja muun taustamateriaalin avulla. Kirjailijan ura on vahvassa nousussa, sillä Mandartilta viime vuonna julkaistu intensiivinen romaani Syli sai kiittävät arvostelut.

Kirjailijasta

Pamela Mandart on yllätyksellinen ja muuntautuva kirjailija, joka rakentaa kirjallisuuttamme uudistavaa ilmaisua. Romaanissa Syli hän kuljettaa ihmissuhdetarinaa kirjein, päiväkirjamerkinnöin sekä sähköposti- ja tekstiviestein antaen niille tilaa korvata dialogia.

Hemmo ja hölmöläiset -kirjassa hän tuo esiin kansanperinteen toimivuuden nykyaikana uudistettujen kielikuvien ja käsitteiden kera.