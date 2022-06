Kirjailija Pamela Mandart yllättää juhlavuoden näyttelyssään ensiesityksellä Jorma Uotisen soolotanssitaltioinnista kolmen vuosikymmenen takaa

Tänä vuonna 70 täyttävä Pamela Mandart elää kirjailijanuransa tuotteliaimpia vuosia; syksyllä ilmestyvä romaani Balladi merestä (Basam Books) on Mandartin kolmas teos vuoden sisällä.

Balladi merestä on kertomus sukupolvien sota-ajan tuntemusten purkautumisesta talvisodan jälkeen. Mandart aloitti teoksen kirjoittamisen lähes 40 vuotta sitten.

”Moni työni on nähnyt päivänvalon vasta vuosien tai vuosikymmenten jälkeen. Vain aikaa kestävä taiteellinen työ on minulle riittävä,” Mandart sanoo.

Nuorena kirjailijana Mandart rikkoi rooliodotuksia.

”Silloin vain miehet kirjoittivat ronskisti ja rohkeasti”, Mandart sanoo ja viittaa etenkin vuonna 1997 ilmestyneeseen novellikokoelmaansa, jonka ”Parinvaihto” -novelliin hän sai idean kuullessaan ronskeja tositarinoita helsinkiläishotellissa siivoojana.

Viime syksynä ilmestyi Mandartin romaani Syli (Basam Books), joka on rohkea tarina aikuisesta parisuhteesta. Syli on Mandartille merkittävä romaani mutta syli on myös sana, jonka Mandart haluaa kaiverruksena kirjan muotoiseen hautakiveensä sukunsa ainaishautaan.

”Niin kauan kuin muistan, olen pohtinut arvoja ja merkityksiä. Tämä pohdinta on viitoittanut kaikkea luomistyötäni. Hengitän yhteiskunnan muutosten imussa ja haen tekemiseeni tarkoitusta”, Mandart sanoo.

Kolme uraa yksi elämä -näyttelyssä kurkistetaan Mandartin elämänvaiheisiin näyttelijänä, elokuvatuottajana ja kirjailijana. Mukana on niin kuvia elämän varrelta, kirjoja, lehtileikkeitä kuin lastenkirjojen pehmolelujakin.

Jorma Uotisen soolotanssi Huuto vuodelta 1996 nähdään näyttelyssä ensimmäistä kertaa. Mandart tuotti teoksen Final Entry -elokuvanimellä vuonna 2003.

”Tanssin sinfoniallisen musiikin sävelsi Matti Bergström viimeisimpinä töinään, mikä lisää teoksen puhuttelevuutta”, Mandart sanoo.

Elämä on yllättänyt Mandartin monta kertaa.

”En olisi nuorena uskonut, että teen monta uraa. Elämässämme soi ensi hetkistä alkaen näköisemme kohtalonsinfonia kunnes katoamme oman aikajanamme mukana”, Mandart sanoo.

Kolme uraa yksi elämä Kauniaisten kaupungin galleriassa 1.-12.8. 2022, avoinna ma-pe 11-18, Thurmaninaukio 6, Kauniaisten kirjasto.