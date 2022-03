Kirjailija-toimittaja Anni Saastamoisen surullisenhauska romaani elämänkatastrofeista

Mikko Kamulan suomalaista mytologiaa ja historiaa yhdistävä romaani Kalevan pojat ilmestyy Kalevalan päivänä 28.2. 15.2.2022 09:05:00 EET | Tiedote

Folkloristiikkaa, historiaa ja kansatiedettä yliopistossa opiskellut Mikko Kamula on tutkinut koko aikuisikänsä suomalaista kansanperinnettä ja vanhoja uskomuksia. Kalevalan päivänä ilmestyvä Kalevan pojat (Gummerus) on hänen jo 20 vuotta työstämänsä kuusiosaisen Metsän kansa -suursarjan neljäs teos. Historiaa ja fantasiaa omintakeisesti yhdistävässä romaanissa Louhi on punonut taian, joka imee lämmön maailmasta, ja tarinan sankarit etsivät myyttisiä Kalevan poikia avuksi taistelussa Pohjolan emäntää vastaan.