Kirjailijavierailu: Bertin päiväkirjat -sarjan kirjailijat Suomeen lokakuussa

Serkusten Anders Jacobssonin (s. 1963) ja Sören Olssonin (s. 1964) kirjoittamia lasten- ja nuortenromaaneja on myyty 25 maassa yhteensä jo yli 12 miljoonaa kappaletta. Bertin päiväkirjoja he ovat kirjoittaneet yhdessä jo vuodesta 1987 lähtien. Kirjoihin pohjautuva elokuva Bert – Viimeinen viaton ilmestyi vuonna 1995 ja 2020. Televisiosarja Bert ilmestyi Ruotsissa vuosina 1994 ja 2021. Bertin epätoivopäiväkirjan on suomentanut Mirka Maukonen. Storytel on julkaissut romaanin äänikirjana.

Bertin epätoivopäiväkirjassa Bert Ljung on viimein aloittanut seurustelun unelmiensa tytön Alvan kanssa. Korona sotkee kuitenkin Bertin suunnitelmia ja aiheuttaa mutkia matkaan. Jaksaako Alva odottaa häntä?



Aikaisemmin ilmestyneistä Bert-romaaneista sanottua

“Päiväkirjamuotoisista Bert-kirjoista saa vahvan todellisuuden tunteen, sillä Bert listaa niin yksityiskohtaisesti urheilutuntien jalkahien lemun, peiton alla piereskelyn kuin tytöistä unelmoinnin ja suuret haaveetkin, että kirjoja lukiessa on helppo kuvitella tirkistelevänsä oikean pojan elämään. Toinen tärkeä syy suosioon on vitsien karnevalistisuus: niissä varhaisnuoret saavat revitellä juuri niillä alueilla, jotka aikuiset haluaisivat siistiä lapsistaan.” Paula Havaste, HS, 20.12.1996 (kirjasta Bertin tunnustukset)

“29-vuotias (Riku) Nieminen ja 33-vuotias (Antti) Holma kertovat kuluttaneensa lapsuudessaan paljon aikaa kirjojen parissa. Molemmat innostuivat etenkin pojille suunnatusta ruotsalaisesta kirjasarjasta Bertin päiväkirjat.”

Miia Hiiri, Ilta-Sanomat, 10.12.2015