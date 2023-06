Kirjalansalmen sillan kuntoa ja liikennerajoituksia koskevat tiedot on koottu verkkosivuille

Kirjalansalmen silta Saaristotiellä (mt 180) on huonokuntoinen ja elinkaarensa päässä. Sillalle on jouduttu asettamaan liikennöintirajoituksia sillan käytön varmistamiseksi uuden sillan valmistumiseen saakka v. 2025. Nykyisen sillan kuntoa ja liikennerajoituksia koskevat asiat on koottu ELY-keskuksen verkkosivuille. Sivuilta löytyy myös usein kysytyt kysymykset vastauksineen.

Kirjalansalmen silta

Nykyisen Kirjalansalmen sillan kuntoa ja liikennerajoituksia koskevat tiedot on koottu omalle sivulle Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla. Kirjalansalmen sillan verkkosivu on laadittu suomeksi ja ruotsiksi. Sivustolle päivitetään mahdolliset muutokset sillan tilanteessa. Sillan kuntoa seurataan jatkuvasti ja silta pyritään pitämään käytössä kaikin keinoin uuden sillan valmistumiseen saakka v. 2025. Sillan kunnon heikkenemistä ja tulevia rajoituksia on vaikea ennakoida. Kirjalansalmen sillan verkkosivut suomeksi: https://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi-erityistilanteiden-infosivu-kirjalansalmen-silta Kirjalansalmen sillan verkkosivut ruotsiksi: https://www.ely-keskus.fi/sv/egentliga-finland-information-om-exceptionella-situationer-ravsundsbron/ Verkkosivuilta löytyy perustietoa sillasta, tehdyistä korjaustöistä, voimassa olevat liikennerajoitukset sekä tietoa raskaiden kuljetusten massoista ja erikoiskuljetusten tilanteesta. Sivuille on koottu myös usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia. Tässä pari esimerkkiä mielenkiintoisista kysymyksistä ja vastauksista: Miten sillan kuntoa seurataan? Sillalla tehdään useamman kerran vuodessa teräsrakenneammattilaisen suorittama tarkastus. Tarkastuksilla selvitetään mm. ruostumisen etenemistä ja hitsisaumojen repeämiä. Sillalle on laadittu erillinen huolto-ohjelma ja sen mukaisesti tehdään vuosittain huoltotoimia. Sillan teräsrakenteet pidetään pesuilla puhtaana ja siten vähennetään ruostumisen etenemistä. Sillalla on myös monitorointilaitteistoa, joka mittaa tietyistä pisteistä automaattisesti sillan teräsrakenteen rasituksia ja taipumaa. Lisäksi lisätään sillan automaattisia mittauspisteitä, jotka seuraavat jatkuvasti sillan liikkeitä ja rasitusta. Rasittuisiko silta vähemmän, jos sen yli ajaisi mahdollisimman kovaa vauhtia? Asia on juuri päinvastoin. Liike-energia lisää siltaan vaikuttavia voimia. Sillan yli liikkuva raskas ajoneuvo aiheuttaa siltaan dynaamisen iskun, jonka suuruus riippuu mm. tien tasaisuudesta, sekä etenkin ajoneuvon nopeudesta. Dynaaminen isku aiheuttaa siltaan värähtelyjä, jotka taasen aiheuttavat sillan eri osiin jännityksiä, jotka lyhentävät sillan käyttöikää. Kun värähtelyn suuruus kasvaa kaksinkertaiseksi, voi sillan käyttöikään vaikuttava jännitys vanhalla sillalla kasvaa jopa kahdeksankertaiseksi. Vanhat riippusillat ovat erityisen herkkiä värähtelylle. Lisätietoja nykyisestä Kirjalansalmen sillasta: - Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Ari Salo, p. 0400 510 391 - Väylävirasto, silta-asiantuntija Jari Nikki, p. 0400 821 596

