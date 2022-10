Kirjallisuuden Nobel-palkinto Annie Ernaux´lle

Ranskalainen Annie Ernaux on voittanut kirjallisuuden Nobel-palkinnon. Gummerus on julkaissut Ernaux´lta suomeksi hiljattain muistelmateokset Vuodet (2021) ja Isästä / Äidistä (2022). Kirjat on suomentanut Lotta Toivanen.

Vuonna 1940 syntynyt Annie Ernaux on yksi Ranskan arvostetuimmista nykykirjailijoista. Hän on kirjailijana aivan omassa luokassaan, sanoo suomennetun kaunokirjallisuuden ja tietokirjallisuuden kustantaja Johanna Laitinen Gummerukselta. - Hänen kirjojaan voi lukea romaaneina, autofiktiona tai muistelmina. Gummerus julkaisee Ernaux’n teoksia, koska hän herättää rakkauden kirjallisuutta kohtaan: sitä ihmettä kohtaan, että kun sanat asettaa tiettyyn järjestykseen, syntyy jotain elämää suurempaa. Ensi vuonna Gummerus julkaisee Ernaux´lta suomeksi teoksen Tapaus.

