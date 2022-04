Kirjallisuuden nobelisti Abdulrazak Gurnah Suomeen toukokuussa

Gurnahin kustantaja Tammi järjestää yleisötilaisuuden Helsingissä Bio Rexissä tiistaina 31.5. kello 18. Tilaisuudessa nobelistia haastattelee Finlandia-palkittu kirjailija Jussi Valtonen.

Vuoden 2021 nobelisti Abdulrazak Gurnah on unohdetun Afrikan ääni, historian melskeisiin hävinneiden siirtomaiden kertoja, jolla on taito löytää suurista tragedioista hiljaista kauneutta. Ensimmäinen Gurnahilta suomennettu teos Loppuelämät käsittelee ihmiskohtaloita siirtomaavallan ytimessä. Se kertoo unohdetuista ihmisistä, joiden elämä jatkui, vaikka maailma särkyi ympärillä. 1900-luvun alussa Saksan Itä-Afrikassa elämä on levotonta. Sorretut nousevat kapinaan kerran toisensa jälkeen, ja siirtomaajoukot tukahduttavat liikehdinnän verisesti. Historian juurettomiksi jättämät elämät kietoutuvat toisiinsa, koska elettävä on, tapahtuu maailmassa mitä tahansa.

"Vain harvoin saa avata kirjan ja havaita, että sen lukeminen muistuttaa rakastumista. Uskaltaa tuskin hengittää ettei lumous rikkoutuisi”, kirjoitti The Times arviossaan Loppuelämistä.

Abdulrazak Gurnah (s. 1948) on Tansanian Sansibarissa syntynyt, englanniksi kirjoittava kirjailija. Hän lähti kotimaastaan poliittisena pakolaisena 18-vuotiaana ja on sen jälkeen asunut Isossa-Britanniassa. Kentin yliopistossa akateemisen uransa tehnyt Gurnah on englannin kielen ja postkolonialistisen kirjallisuuden emeritusprofessori. Hän on julkaissut kymmenen romaania sekä novelli- ja esseekokoelmia, ja usea teos on ollut Booker-ehdokkaana. Vuonna 2021 Gurnah voitti Nobelin kirjallisuuspalkinnon. Hänen tuorein romaaninsa Loppuelämät ilmestyi 2022.

