Kirjapajan syksyssä julkaistaan uutuusteokset mm. Hannu-Pekka Björkmanilta, Tommy Hellsteniltä ja Katriina Järviseltä

Sinisiä unia on omakohtainen matka äitiyteen, naisen elämään ja kirjailijuuteen 21.4.2022 09:37:53 EEST | Tiedote

Sinisiä unia – ja mitä muuta olen äitinä saanut nähdä (Kirjapaja) on teos naisen monista rooleista ja elämästä, jossa toisten hyvinvointi on syvällä oman olemisen ytimessä. Se on myös kertomus siitä, kuinka kirjailijan työ sykkii arjen tekemisen keskellä ja kuinka 15-vuotiaana maailmalle lähteneestä tytöstä on tullut se nainen, joka hän on tänä päivänä.