Kirjasto 10 suljetaan 30.9.2018 – Keskustakirjasto Oodi avautuu joulukuussa

Tiedote: Maunulan asukkaat ja monet muut juhlivat etnofestivaalilla Maunula-talossa 21.–22.9.2018 7.9.2018 13:39 | Tiedote

Maunulaetno on Maunula-talon vuoden kolmas festivaali, joka on asukkaiden osallistuvan budjetin periaatteella valitsemaa ohjelmaa. Etnofestivaalilla on tarjolla värikästä musiikkia ja tanssia, joka on saanut vaikutteita maailman eri kolkista. Esiintyvien artistien lista on pitkä ja erityisen mielenkiintoinen.