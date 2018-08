Espoon kaupunginkirjasto järjestää koko perheen Kirjasto liikuttaa -tapahtuman sunnuntaina 2.9.2018. Reitti on seuraavien kirjastojen väliset matkat: Entressen, Kauklahden, Saunalahden, Kivenlahden, Soukan ja Nöykkiön kirjastot sekä kirjastoauto Välkky.

Espoon kaupunginkirjasto järjestää koko perheen Kirjasto liikuttaa -tapahtuman sunnuntaina 2.9.2018 klo 10-16.



Tapahtumaa varten on suunniteltu 25 kilometrin reitti, joka lähtee Entressen kirjastosta ja kulkee Kauklahden, Saunalahden, Kivenlahden, Soukan, kirjastoauto Välkyn ja Nöykkiön kirjastojen kautta takaisin Entresseen.

Reitin voi kulkea juosten, kävellen, pyöräillen ja sauvakävellen tai vaikkapa sekoittaen eri liikuntamuotoja; mikä tahansa omalla lihasvoimalla tapahtuva liikkuminen on sallittua. Reitin voi kulkea 1-4 kertaa, jolloin maksimimatkaksi tulee 100 km. Lyhyemmätkin etapit ovat ok, halutessaan voi liikkua vaikkapa Soukasta Nöykkiöön.



Mainitut kirjastot toimivat huoltopisteinä, joissa osallistujille tarjotaan juotavaa ja pientä purtavaa. Myöskin kirjastojen wc:t ovat osallistujien käytössä.



Tapahtuma on maksuton!