Kirjastopalvelu siirtyy Bio-kirjamuovin käyttöön

Suomen kirjastopalvelu Oy muovittaa kirjastoille toimitettavat kirjat jatkossa kasvipohjaisella Bio-kirjamuovilla. Ympäristöystävällisemmän materiaalin käyttöön siirrytään kokonaan siirtymäajan puitteissa. Kirjojen muovituksesta vastaa Kirjastopalvelun logistiikkakumppani Porvoon Kirjakeskus Oy.

“Olemme jo jonkin aikaa kartoittaneet kirjojen muovittamiseen sopivia materiaalivaihtoehtoja, jotka vastaisivat laatukriteereihimme. Haluamme, että toimintamme on vastuullista ja ratkaisut myös kantavat pitkälle. Kirjojen muovittaminen pidentää selvästi kirjan käyttöikää ja vähentää näin ympäristön kuormitusta. Kotimaisen Pelloplastin Bio-muovi on eettinen valinta kirjojen muovittamiseen”, kertoo Kirjastopalvelun myyntijohtaja Anna Humalainen materiaalin valinnasta.

Mattapintainen Bio-kirjamuovi on ulkonäöltään ja käyttöominaisuuksiltaan hyvin lähellä aikaisempaa muovitusmateriaalia. Se on valmistettu kasvipohjaisesta kalvosta. Kalvo valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista eikä se sisällä lainkaan fossiilisia raaka-aineita.

BIO-kirjamuoveissa käytetään vesiohenteisia akryylidispersio-liimoja, jotka eivät sisällä liuottimia.

Kirjastopalvelu on Suomen monipuolisin kirjastomateriaalien, -palveluiden ja kalusteiden toimittaja. Lisäksi yritys välittää peruskoulujen oppimateriaaleja kunnille. Kirjastopalvelun osana toimii kirjakustantamo Avain, joka julkaisee kotimaista tietokirjallisuutta, lastenkirjoja sekä laajan valikoiman selkokirjallisuutta. Kirjastopalvelu on osa Booky Groupia, johon kuuluvat myös laajan valikoiman verkkokirjakauppa ja konsernipalveluita tarjoava Booky.fi Oy, jakelu-, varastointi- ja tilauspalveluita yrityksille tarjoava logistiikkakeskus Porvoon Kirjakeskus Oy ja nuottikauppa Ostinato Oy. Konserni työllistää noin 120 henkeä ja sen liikevaihto on noin 48 miljoonaa euroa.