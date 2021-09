Kirjastosta uusia lukupasseja alle kouluikäisille lapsille

Vaasan kaupunginkirjaston eri yksiköistä saa hakea lukupasseja alle kouluikäisille lapsille. Uusia lukupasseja on kolme erilaista ja niissä on innostavia tehtäviä. Kun lukupassi on valmis, voi kirjastosta noutaa palkinnoksi Lulu-tarran.

Lukupassi tehdään yhdessä aikuisen tai muun lukutaitoisen läheisen ihmisen kanssa. –Kirjoja luetaan ja tutkitaan yhdessä, katsellaan kirjojen kuvituksia, tehdään tehtäviä ja jutellaan kirjojen herättämistä ajatuksista ja tunteista, kertoo Jessica Peltoniemi Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista. Lukupasseja on kolme ja ne on suunniteltu eri ikäisille lapsille: • Höyhensaarten lukupassi (alle 3 vuotiaat)

• Satuseikkailijan lukupassi (3-4 vuotiaat)

• Tutkimusmatkailijan lukupassi (5-6 vuotiaat) Lukuseikkailu kutsuu! Kaikki lukupassit koostuvat kuudesta inspiroivasta ja mukaansa tempaavasta tehtävästä. Lukupassissa on ehdotuksia sopivista kirjoista, mutta kirjat voi myös vapaasti valita. Kirjasto auttaa mielellään kirjojen valinnassa. Tehtävät eivät liity tiettyyn yksittäiseen kirjaan. Lukupassit ovat lapsiperheiden ja varhaiskasvatuksen kulttuuripolun käytössä, ja ne on tuottanut Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalvelut. Lukupassin voi tulostaa kirjaston verkkosivulta tai noutaa kaikista kirjaston yksiköistä.

Kun lukupassi on valmis, voi kirjastosta noutaa palkinnoksi kivan Lulu-tarran, jonka voi kiinnittää lukupassiin.

