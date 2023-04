Kirjastot tukevat lasten ja nuorten lukutaitoa – vuoden 2022 tilastoissa lainausennätyksiä

Kirjastoista lainattiin vuonna 2022 yli 80 miljoonaa lainaa. Osassa kirjastoista, esimerkiksi Turussa, Seinäjoella ja Limingassa, on raportoitu uusia lainausennätyksiä. Lasten kaunokirjallisuutta lainattiin koko maassa 30 miljoonaa kertaa, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Myös lasten kaunokirjallisuuden hankinta nousi ennätyslukemiin: kirjastoihin hankittiin yli 700 000 lasten kaunokirjaa, mikä vaikuttaa positiivisesti myös lainaukseen.

Kuntien välillä on kuitenkin alueellisia eroja lainauksessa ja lainaajamäärissä. Osassa kirjastoista lainauksen ja lainaajien määrä on pysynyt samana tai hieman laskenut edellisvuoteen verrattuna. Käyttäjäpotentiaalia on paljon. Kirjastoseuran toteuttamassa Suomalaiset ja kirjastot 2023 -kyselyssä puolet suomalaisista voisi käyttää kirjastoa nykyistä enemmän.

Koronasta palautuminen vaikuttaa näkyvän fyysisissä kirjastokäynneissä nopeimmin, ja kirjastotilat ja lisääntyneet tapahtumat vetävät kuntalaisia kirjastoon. Vuonna 2022 kirjastoissa vierailtiin yli 41 miljoonaa kertaa. Valtakunnallisesti käynnit ovat lisääntyneet edellisvuoteen verrattuna 27 %, ja joka neljännessä kunnassa käynnit ovat lisääntyneet reilusti tätä enemmän.

Ukrainan kriisi näkyy kirjastotilastoissa muunkielisten kirjojen hankinnan (+18 %) ja lainauksen (+20 %) lisääntymisenä. Kasvun taustalla on todennäköisesti myös TikTokin Kirjatok-ilmiö, jonka seurauksena innostus lukea englanninkielistä kirjallisuutta on lisääntynyt. E-kirjojen lainaus oli vuonna 2022 lähes samalla tasolla kuin vuonna 2021, e-lehtien suosio sen sijaan jatkui ja niiden käyttö lisääntyi 11 %. Kirjastojen saavutettavuus on edelleen parantunut uusien omatoimikirjastojen käyttöönoton myötä.

Kirjastojen tapahtumissa ja koulutuksissa edistetään etenkin lasten ja nuorten lukutaitoa ja lukemista

Kirjastot järjestivät vuonna 2022 yli 29 000 tapahtumaa ja 26 000 käyttäjäkoulutusta. Yhteensä tapahtumia oli kirjastoissa yli 41 000. Tapahtumat ja käyttäjäkoulutukset tavoittivat lähes 1,4 miljoonaa suomalaista. Kokonaisuudessa tapahtumia ja käyttäjäkoulutuksia järjestettiin yli puolet enemmän kuin vuonna 2021.

Vuonna 2022 kirjastojen tapahtumat ja käyttäjäkoulutukset tilastointiin ensimmäistä kertaa myös kohderyhmän iän mukaan. Tapahtumista 60 % oli suunnattu lapsille, nuorille ja perheille. Enemmistö (60 %) tapahtumista ja koulutuksista liittyi kirjallisuuteen ja lukemisen edistämiseen, esimerkkeinä satutunnit, kirjavinkkaukset, kirjailijavierailut ja erilaiset lukupiirit ja työpajat.

Lapsille ja nuorille suunnatut tapahtumat keräsivät yli puolet kaikista osallistujista. Käyttäjäkoulutuksiin osallistuneiden osalta osuus oli vieläkin isompi: suurin osa (87 %) kaikista koulutusosallistujista osallistui lapsille ja nuorille tai perheille suunnattuihin koulutuksiin. Uudet tapahtuma- ja koulutustilastoinnin mittarit tekevät näkyväksi lasten- ja nuortenkirjastotyötä. Tämä työ ei käy ilmi perinteisistä mittareista, joita käsiteltiin esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön tammikuussa julkaisemassa Sivistyskatsauksessa.

Yleisten kirjastojen tilastot vuodelta 2022 on julkaistu 3.4.2023 osoitteessa tilastot.kirjastot.fi.

