Kirjauutuus opastaa kokeilunhaluisia kotipuutarhureita oman arboretumin perustamisessa

Elina Saarikoski jakaa kirjassaan Perusta oma arboretum parhaat vinkkinsä tuttujen ja harvinaisten puulajien kasvattamiseen – vaikka omalla takapihalla.

Perusta oma arboretum on tietokirja, joka kertoo kaiken olennaisen arboretumin eli puulajipuiston perustamisesta. Elina Saarikosken kirjoittama teos on suunnattu kokeilunhaluisille kotipuutarhureille: meille kaikille, joiden takapihalla tai mökkitontilla on palanen maata odottamassa, että siihen istutettaisiin yksi tai useampi nätti tai muulla tapaa mielenkiintoinen puuntaimi.

Kuten kaikessa puutarhanhoidossa, myös arboretumia perustettaessa kaikki alkaa kasvupaikan ominaisuuksien selvittämisestä. Kasvamaan kannattaa valita sellaista alkuperää olevia puita, jotka kestävät pohjoisia olosuhteita. Näitä puulajeja ja erikoismuotoja voi esiintyä luontaisesti Suomessa, tai luontainen levinneisyysalue voi olla ulkomailla.

Kirjassa tarkempaan esittelyyn vyöhykesuosituksineen pääsevät esimerkiksi sembramänty, hurme- eli purppurakuusi, siperianpihta, punasaarni, kirjovaahtera, marjapihlaja ja japaninkirsikka.

Lisäksi kirja kertoo yksityiskohtaisesti ja kuvia hyödyntäen, miten puut kannattaa istuttaa ja tukea, milloin ja miten niitä leikataan ja lannoitetaan ja miten ne suojataan tuholaisilta.

Lukija johdatetaan vierailulle kolmeen erilaiseen arboretumiin: pellolle istutettuun Arboretum Finlandiaeen Rautalammilla, tammenviljelyyn ja joulukuusenkasvatukseen erikoistuneelle Skarpkullan luontopolulle Raaseporissa sekä kirjoittajan takapihan monipuoliseen puulajipuistoon Ilmajoella. Arboretumin perustajien haastattelut toimivat inspiraation lähteenä ja kertovat myös siitä, kuinka aina kaikki ei mene niin kuin toivoisi.

Perusta oman arboretumin herkänkauniit kuvat on ottanut Else Kyhälä.

Elina Saarikosken arboretumilla Ilmajoella on pinta-alaa vain puoli hehtaaria, mutta maaperä ja valoisuus vaihtelevat sen eri osissa. Siksi melkein mitkä tahansa IV-vyöhykkeen kasvit sopivat sinne.

– Ihan ensimmäiseksi istutin vanhojen koivujen alle pihtoja ja kuusia. Olen täydentänyt istutuksia esimerkiksi liuskalehtisellä visakoivulla, kultakuusella, verivaahteralla ja helmipihlajalla. Nyt lajeja on noin 30, Saarikoski kertoo. – Tänä kesänä aion istuttaa pirkkalankoivun, punatammen ja harmaapihdan, tai mitä mukavaa taimikaupoilla onkaan tarjottavanaan.

Varoitus: arboretumharrastus voi viedä mukanaan! Saarikoski kertoo, että arboretumista on muodostunut koko perheen harrastus.

Elina Saarikoski (s. 1993) on koulutukseltaan metsätalousinsinööri ja liiketalouden tradenomi. Hän työskentelee tilitoimistossa ja maatalousyrittäjänä. Arboretumkirjan kirjoittaminen toi mukavaa vastapainoa arkeen.

– Kirjoitushomma oli oikein innostavaa, erityisesti varmaan siksi, koska aihe oli itselle tuttu ja tärkeä eikä minulle ole arkipäivää päästä mukaan tällaiseen.

Arboretumit sen sijaan ovat Saarikoskelle arkipäivää, ja paras harrastuskausi on alkamaisillaan. Kirjoittaja vierailee kesäisin perheineen arboretumeissa, puistoissa ja taimistoilla.

– Yhteisiltä retkiltä hankitut taimet tuntuvat kaikkein tärkeimmiltä, hän kertoo.

