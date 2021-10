Kirjauutuus opastaa retkeilijät muinaisten kohteiden äärelle

Jännittävät tarinat heräävät eloon retkillä Suomen upeimmille jätinkirkoille, hautasaarille, linnavuorille, rangaistuspaikoille ja monille muille muinaiskohteille. Kirjaan on valittu mukaan laajasti kohteita eri aikakausilta, ja ne kertovat menneisyyden ihmisten elämästä, kuten asumisesta, työstä ja liikkumisesta, mutta myös kuolemasta ja hautaustavoista.



Tietokirjailija ja retkeilijä Tuomo Kesäläinen on tutustunut ja kuvannut ympäri Suomea satoja vanhoja asuinsijoja, kalliomaalauksia, palvonta- ja hautapaikkoja sekä muita ihmistoiminnan merkkejä ja koonnut niistä näyttävimmät tähän kirjaan.



Vanhimmat kohteet ovat ajalta, jolloin jääkauden jälkeen paljastuvalle maalle asettuivat ensimmäiset metsästäjä-keräilijät noin 11 000 vuotta sitten. Tuoreempaa historiaa edustavat esimerkiksi muinaistiet, tarina- ja rajakivet, rangaistuspaikat sekä kalliohakkaukset.



-Teos on oma näkemykseni esittelemisen arvoisista muinaiskohteista retkeilijän näkökulmasta. Näiden kohteiden historia ja näyttävyys ovat tehneet minuun suurimman vaikutuksen. Historiallisen ja arkeologisen arvonsa lisäksi muinaisjäännökset ovat usein todella hienoja ja monipuolisia retkikohteita. Monet kirjan kohteista sijaitsevat esimerkiksi kansallispuistoissa, muilla suosituilla retkeilyalueilla sekä luontopolkujen ja matkailuteiden varsilla, Kesäläinen vinkkaa.



Kirjassa retkeilytieto, kuvat, kartat ja historia yhdistyvät yllättävien yksityiskohtien ja kutkuttavan perintötiedon kanssa. Kaikista teoksen yli 80 kohteesta on laadukkaat kartat, joiden avulla on helppo löytää perille muinaisille tapahtumapaikoille.



-Muinaiskohteilla kulkiessaan retkeilijällä on mahdollisuus tutustua siihen, miten ihmiset menneisyydessä elivät ja millaisia jälkiä heidän toimintansa on jättänyt ympäristöön. Teoksen tavoite on esitellä historiaamme upeiden retkeilykohteiden avulla ja konkreettisten esimerkkien kautta laajentaa ymmärrystämme Suomen ja suomalaisten historiasta, Kesäläinen kertoo.



Suomen upeimmat muinaiskohteet on jatkoa vuonna 2020 ilmestyneelle suositulle Suomen upeimmille luontokohteille, ja yhdessä ne muodostavat mahtavan ideapankin päiväretkeilijälle.



Tuotetiedot:

Tuomo Kesäläinen

Suomen upeimmat muinaiskohteet

• nidottu, 160 s.

• 17 x 21 cm

• ISBN 978-952-266-702-1

• suositushinta 27 €

