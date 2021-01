Kirjauutuus: Talousrikosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen

Moni talousrikos olisi voitu havaita etukäteen ja vahinkojen syntyminen estää. Tuore Talousrikosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen -opaskirja neuvoo, kuinka rikoksia voi ennaltaehkäistä mm. tietoteknisin keinoin.

Mitkä syyt johtavat talousrikoksiin?



Kauppakamarin Talousrikosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen -kirja antaa vinkkejä siihen, miten talousrikoksia voidaan ehkäistä ennalta. Muun muassa oikeustapausten pohjalta analysoidaan yleisimpiä talousrikokseen johtaneita syitä ja miten tätä tietoa voidaan hyödyntää riskien pienentämiseksi omassa organisaatiossa. Huomioon otetaan mm. yleiset toimintatavat, rekrytoinnissa käytettävissä olevat keinot ja kyberturvallisuus.



Mistä voi tietää, että organisaatiossa on meneillään talousrikos ja miten silloin tulisi toimia?

Kirja auttaa yrityksiä ja yksityisiä ihmisiä myös havaitsemaan meneillään olevat talousrikokset antamalla runsaasti käytännön vinkkejä väärinkäytösten tunnistamiseen. Mitä varhaisemmassa vaiheessa väärinkäytös huomataan, sitä pienemmiksi voidaan vahingot rajata.

Kirjasta saat ohjeet siihen, miten toimia, kun herää epäily väärinkäytöksestä tai vahinko on jo tapahtunut.

Talousrikosten estämisestä esimerkkejä

Tämä paljon ohjeita ja esimerkkejä sisältävä kirja hyödyttää organisaatioiden hallitusten jäseniä, muita avainhenkilöitä, lakimiehiä, tilintarkastajia ja controllereita sekä yritysturvallisuusasiantuntijoita ja riskienhallintahenkilöitä. Kauppakamarin kirja Talousrikosten ennaltaehkäisy ja havaitseminen ilmestyi 21.12.2020.





Asiantunteva kirjoittaja



Kirjan kirjoittaja Juha-Matti Laurio on tietoturva-asiantuntija, tietokirjailija ja Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Finland ry:n jäsen. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kyberturvallisuudesta ja riskienhallinnasta, ja hän on toiminut tietoturva-asiantuntijana puolustusvoimissa, oikeushallinnossa ja yritysmaailmassa sekä useissa yhdistyksissä.

Kirjasarjan ensimmäinen osa, Talousrikosten tutkinta ja tutkintapyynnön laatiminen, ilmestyi lokakuussa 2020.

