Kirjauutuus: Tuore metsänomistaja Minna Kurttila kertoo tarinansa ja paljastaa vinkkinsä muille uusille metsänomistajille

Metsän omistaminen on paljon muutakin kuin hehtaareja, kuutioita ja euroja. Uuden omistajan on omaksuttava monenlaisia tietoja ja taitoja nopeasti.



Minun metsäni – Vinkkejä uudelle metsänomistajalle on lappilaisen Minna Kurttilan (s. 1968) omakohtaisiin kokemuksiin perustuva kirja. Graafisella alalla ja kirjoittamisen parissa työskentelevä yrittäjä osti vanhempiensa metsätilan viisikymppisenä.



Aivan aluksi Kurttilan piti selvittää, mikä on hehtaari. Sukupolvenvaihdos vaati keskusteluja lähisuvun kanssa, aimo annoksen paperitöitä ja muutamia käyntejä metsässä. Pian tuli aika kilpailuttaa ensimmäiset puukaupat ja miettiä, millaisia valintoja pitäisi tehdä Suomelle tärkeän teollisuudenalan ja luonnonsuojelun ristipaineissa.



Teos pohjautuu Minna Kurttilan blogiteksteihin, jotka hän kirjoitti heti metsänomistajaksi tultuaan.



”Metsäasioihin perehtyessäni olisin kaivannut kirjaa, jossa joku maallikko olisi kertonut omista kokemuksistaan. Metsäalan julkaisut ovat usein vaikeaselkoisia ihmiselle, joka ei tiedä metsäasioista vielä mitään. Toivottavasti tämä kirja tuo vähän apua siihen ongelmaan”, Kurttila sanoo.



Hän toivoo, että kirja tarjoaa oivalluksia myös metsäalan ammattilaisille, jotka kohtaavat päivittäisessä työssään ensiaskeleitaan ottavia metsänomistajia.



Kirjoittaja kuvaa kommelluksiaan, vastoinkäymisiään ja ilonhetkiään tavalla, johon on helppoa samastua. Lisäksi kirja avaa metsätalouden sanastoa ja tarjoaa käytännönläheisiä vinkkejä kaikille, joille metsän omistaminen on uusi ja outo asia. Asiat, jotka Kurttila on kokenut tärkeimmiksi tai vaikeimmiksi, ovat saaneet kirjassa hieman muita enemmän tilaa. Yksi sellainen on metsäverotus.



”Toivon, että tarina haparoivasta metsänomistajan taipaleestani saa lukijan hyvälle tuulelle. Toivottavasti lukija löytää kirjasta myös intoa, rohkaisua ja tarpeellisia perustietoja omaan metsänomistajuuteensa”, Kurttila sanoo.

Tuotetiedot:

Minna Kurttila

Minun metsäni – Vinkkejä uudelle metsänomistajalle

Tapio

sidottu, 126 sivua

15 x 21 cm

ISBN 978-952-338-101-8

Kirjastoluokka 67.5

Metsäkustannus on nyt Tapio. Tapio Palvelut Oy:n kustantamat Metsäkustannuksen kirjat ilmestyvät tästä eteenpäin Tapion kustantajanimen alla.

www.metsakauppa.fi