Kirkkojärven päiväkoti palkittiin rakentamisen laadusta – kunniamaininta kerrostalolle Saunalahdessa

Espoon rakennuslautakunta on valinnut vuotuisen HURRAA! -tunnustuspalkinnon saajan. Tänä vuonna laadukkaasta rakennettuun ympäristöön liittyvästä työstä palkittiin Kirkkojärven päiväkoti. Kunniamaininnan sai Espoon asuntojen uudiskohde Magneettikatu 14 Saunalahdessa.

Palkinto jaettiin perjantaina 15. joulukuuta. Palkinnon luovuttivat rakennuslautakunnan puheenjohtaja Janne Tähtikunnas ja vs. rakennusvalvontajohtaja Sirkku Malviala.

Kirkkojärven päiväkoti ihastuttaa kauniilla toteutuksellaan

”Kirkkojärven päiväkoti tarjoaa erityisen kauniit ja toimivat puitteet lapsille. Arkkitehtuuri päiväkodissa ammentaa lähtökohtansa luonnonläheisestä ympäristöstä, ja hyödyntää sitä kauniisti sisätiloihin avautuvin näkymin”, Tähtikunnas toteaa.

Päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa (os. Kylätorintie 5) marraskuussa. Samassa rakennuksessa toimii myös nuorisotila. Uudisrakennus toteutettiin tontilta aiemmin puretun päiväkodin tilalle.

Rakennuslautakunta kiittelee rakennuksen modernia ilmettä ja tunnelmaa, joka on luotu luonnonvalolla ja vaaleilla sävyillä. Sisäänkäynti iloisen värisine markiiseineen kutsuu käymään sisään. Tilojen ja kalusteiden suunnittelussa on poikkeuksellisella tavalla eläydytty lasten päiväkotiarkeen sekä huollon ja käytön vaatimuksiin. Myös rakennuksen akustiikka on erinomainen.

”Rakennuspaikka oli teknisesti vaativa muun muassa tontin kaltevuuden vuoksi. Siitä huolimatta tontin valtava potentiaali luonnonläheisessä ympäristössä keskellä kaunista maisemaa on pystytty hyödyntämään. Päiväkoti ja nuorisotila tuovat yhteen kaksi erilaista käyttäjäryhmää, joiden kohtaamisia arjessa on edistetty suunnittelemalla osa tiloista molempien käyttöön”.

Kohteen on rakennuttanut Tilapalvelut-liikelaitos. Hankkeen pääsuunnittelijana toimi Mikael Gylling ja kokonaisurakoitsijana Oy Rakennuskultti Ab.

Kunniamaininta Espoon asuntojen kohteelle Saunalahdessa

Kunniamaininnan sai keväällä Saunalahteen valmistunut Espoon asuntojen rakennuttama uudiskohde osoitteesa Magneettikatu 14. Kolmessa kuusikerroksessa talossa on yhteensä 115 asuntoa, joiden koot vaihtelevat 29,5 neliöstä 68 neliöön. Tunnusomaista kohteelle ovat isot linjat ja kaarevat muodot. Lasiseinäisistä hisseistä avautuu hienot näkymät Saunalahteen. Kohde on toteutettu kestävän kehityksen periaattein, ja sille on myönnetty myös vuoden Kestävä kivitalo -palkinto.

”Magneettikatu 14 edustaa erityisen laadukasta ja kestävää asuintaloarkkitehtuuria. Lopputulos on samaan aikaan ajaton ja moderni. Kohde toteuttaa Saunalahden hienoa kaavaideaa ja muodostaa osan asuinalueen keskeisistä rakennusrintamista Kauklahdenväylälle. Kohteen erityislaatuisuutta korostaa se, että se on toteutettu aravarahoitteisena”, Tähtikunnas jatkaa.

Kohteen pääurakoitsijana toimi Lujatalo Oy ja pääsuunnittelijana Veikko Mäkipaja Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja Oy:stä.

HURRAA! -palkinto myönnettiin nyt neljännen kerran

HURRAA! -tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Palkinnon jakavat Espoon rakennuslautakunta ja rakennusvalvontakeskus.