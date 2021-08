Kirkkonummi panostaa raideliikenteeseen – Jorvaksen uusi asema valmistumassa

Raaseporin kulttuuriympäristö on täynnä helmiä 21.7.2021 14:37:21 EEST | Tiedote

Rantaradan varrella, Raaseporin kunnan alueella on valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä 29 kappaletta. Se on huomattava määrä kohteita sijoittuneena yhdelle alueelle ja kuvastaa hyvin seudun yleisilmettä jota täplittää arvokkaat kulttuurimaisemat linnoineen, ruukkeineen ja kartanoineen. Tämän takia moni muuttoa suunnitteleva, mökkeilijä ja kotimaan matkailija on suunnannut katseensa kohti Raaseporia.