Kirkollisten rakennusten hoito-opas luettavissa verkossa

HBL:n vanhat lehtikuvat lahjoitettiin Journalistiselle kuva-arkistolle 23.11.2021

KSF Media on lahjoittanut Hufvudstadsbladetin historiallisen lehtikuvakokoelman Museoviraston Kuvakokoelmien Journalistiselle kuva-arkistolle JOKAlle. Kokoelmassa on 2,5 miljoonaa lehtikuvaa, joiden joukossa on yli 30 000 lasinegatiivia. Lahjoitukseen kuuluvat myös Porvoossa ilmestyvän Östnyland-lehden ja Tammisaaressa ilmestyvän Västra Nyland -lehden vanhat kuva-arkistot.