Kitara – kaikki soittaa! on kätevä oppikirja kaikenikäisille kitaristeille

Markus Rantasen oppikirja Kitara – kaikki soittaa! on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Kitara on säilyttänyt suosionsa monipuolisena ja lähes kaikkiin musiikkigenreihin ja musisointitilanteisiin sopivana säestys- ja sooloinstrumenttina. Kitaralla voi säestää lauluja, ja sillä voi esittää soolonumeroita alkeistasolta kaikkein vaativimpiin virtuoosikappaleisiin.

Kitaransoiton opetus on ollut vuosikymmenten ajan myös koulujen, kansalaisopistojen ja musiikkiopistojen vakio-ohjelmassa. Kokenut kitaran- ja viime vuosina myös ukulelensoiton opettaja Markus Rantanen on kirjoittanut yleistajuisen opaskirjan koulujen opetuksen tarpeisiin. Kitara – kaikki soittaa! soveltuu erinomaisesti myös itsenäiseen soitonopiskeluun – iästä riippumatta.

Kitara – kaikki soittaa! neuvoo soittamisen ensi askelet havainnollisesti – ja Juho Juntusen kitara-aiheisen sarjakuvituksen ansiosta myös hauskasti. Kirja jatkaa suositun Ukulele – kaikki soittaa! -oppikirjan jalanjäljissä: hyvä opetus voi olla samanaikaisesti sekä täyttä asiaa että sutkautuksia oppikirjan piirroshahmojen puhekuplissa.

Markus Rantanen (s. 1981) on sekä aktiivinen muusikko että kitaran- ja ukulelensoiton opettaja Turun konservatoriossa. Hän on opettanut soittamista sekä alkeistasolla että vaativalla, pidemmälle ehtineiden taitotasolla. Ennen kauan odotettua Kitara – kaikki soittaa! -kirjaa hän on kirjoittanut oppikirjoja ukulelen harrastajille.

Juho Juntunen (s. 1953) on pitkän linjan sarjakuvataiteilija ja rocktoimittaja, jonka Suomen Sarjakuvaseura palkitsi vuonna 2008 Puupäähattu-palkinnolla.

RANTANEN, MARKUS : Kitara – kaikki soittaa!

64 sivua

Nidottu kierrekansin, sarjakuvakuvitettu

ISBN 9789523810990

Ilmestymisaika: Elokuu 2022

