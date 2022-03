Kitaratapahtuma Kuvien ja tunteiden kitara Kuula-opistolla

Vaasan onnellisuuskyselyn tulokset kertovat sopeutumisesta poikkeusaikaan – toiveikkuus ja optimismi auttavat selviytymään vaikeuksista 16.3.2022 06:05:00 EET | Tiedote

Vuoden 2021 lopulla toteutetun Vaasan onnellisuuskyselyn mukaan asukkaiden onnellisuus on toivotusti lisääntynyt. Asteikolla 0–100 vaasalaisten onnellisuutta kuvaava luku on 74. Vuoden 2020 kyselyssä onnellisuusluku oli 73. Vaasa mittaa vuosittain asukkaiden onnellisuutta, koska tavoitteena on olla maailman onnellisimman maan onnellisin kaupunki.