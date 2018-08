Kittilän Kaukosesta alkanut Hiljaisuus-festivaali tulee Lontooseen

Elokuun alussa Lontoossa vietetään Silence London -festivaalia. Tarkoitus on tuoda miljoonakaupunkiin lappilaista kivienpotkiskelumeininkiä ja suomalaista nykysirkusta.

Kahdeksan vuotta sitten ensimmäinen Hiljaisuus-festivaali järjestettiin Kaukosen kylässä Kittilässä. Nimensä mukaisesti ajatuksena oli olla hissukseen.

“Festivaali sai alkunsa siitä, että olimme tuottaja Joonas Martikaisen kanssa Kaukosessa Lapissa tapaamassa Martikaisen ystävää Milla Magiaa. Kävelimme hiekkateillä ja mieleemme tuli ajatus festivaalista, jonka sisältönä olisi lähinnä kävely ja kivien potkiskelu hiekkatiellä”, muistelee vuoteen 2016 saakka tapahtuman taiteellisena johtajana 2016 toiminut Sakari Männistö.

Aluksi Kaukosen asukkaat nauroivat järjestäjille päin naamaa. Kolmantena vuotena he tulivat tapahtuman järjestäjien tueksi. Paikallisilta asukkailta ja Kittilän kunnalta saadun tuen avulla festivaali laajeni. Vuonna 2017 se voitti Taiteen valtionpalkinnon.

Nyt toiveissa on, että samanlainen kasvu tapahtuisi Lontoossa. Toiveissa ei ole vetää ihmismassoja, vaan saada yhteisö Lontoon Hoxtonissa ottamaan tapahtuma omakseen, kertoo Männistö.

“Pidämme ensimmäisen vuoden tarkoituksella tosi pienenä. Tutustumme paikkaan ja ihmisiin, jotka voisivat innostua täällä. Hiljaisuus-festivaali on paikkasidonnainen ja perustuu siihen, että taiteilijat ovat yhteydessä paikkaan ja yhteisöön.”

Kaukosessa on 350 asukasta, kun taas Lontoon väkiluku on yli 8,5 miljoonaa. Männistön mukaan paikoilla on myös paljon yhteistä.

“Kun miettii ihmistä ja yhteisöä, niin kyllä Lontoossa voi olla aika yksin, jos ei ole itse aktiivinen. Lontoossa yksinäisyys on mielestäni vielä karumpaa. Molemmissa on kuitenkin yhteisöjä ihan samalla tavalla. Järjestämme Lontoon-tapahtuman Salaisessa puutarhassa Hoxtonissa, jossa on tiivis ja aktiivinen yhteisö.”

Silence Londonissa on mukana suomalaista nykysirkusta, musiikkia, äänitaidetta ja tanssia. Yksipäiväisen tapahtuman järjestää Hiljaisuus ry Suomen Lontoon-instituutin tuella.

“Suomalainen nykysirkus kiinnostaa nyt Britanniassa, joka nousi juuri Ranskan ohi suomalaisen sirkuksen ykkösvientimaaksi. Lontoolaisia kiehtoo myös lappilainen eksotiikka ja hiljaisuus”, sanoo instituutin johtaja Pauliina Ståhlberg.

Silence London, 8.8. Hoxton Arches (Arch 402 Cremer St. E2 8HD) ja St. Mary's Secret Garden (50 Pearson Street E2 8EL). Vapaa pääsy.