Kiviä taskussa viihdyttää viikonloppuna Vaasan kaupunginteatterilla

Vaasan kaupunginteatterin näytöskauden viimeinen viikonloppu tuo lavalle odotetun vierailuesityksen. Martti Suosalon ja Mika Nuojuan tähdittämä Kiviä taskussa saapuu vierailulle perjantaina ja lauantaina.

Ikoninen Kiviä taskussa on kerännyt yleisöä katsomoihin jo yli 16 vuoden ajan. Teatterihistoriaa kirjoittava esitys kertoo Irlannin maaseudulla tekeillä olevan elokuvan kuvauksista, joissa avustajina toimivat paikalliset Charlie Conlon ja Jake Quinn. Charlien roolissa nähdään Martti Suosalo ja Jaken roolissa taituroi Mika Nuojua. Kaksikko vaihtaa lennossa roolista toiseen näytellen päähenkilöiden lisäksi myös kaikki muut näytelmän noin viisitoista roolia ikään tai sukupuoleen katsomatta. Alkuperäisteoksen Stones in His Pockets (1999) on alun perin kirjoittanut irlantilainen Marie Jones. Suomenkielinen kantaesitys nähtiin Helsingin kaupunginteatterin studio Pasilassa 24. lokakuuta 2002.

Suomenkielisen näytelmäversion on suomentanut Henri Kapulainen. Teoksen ohjauksesta vastaa Pentti Kotkaniemi ja koreografioista Tuovi Rantanen. Jyrki Seppä on luonut näytelmän lavastuksen ja puvustuksen. Äänisuunnittelijana toimii Ari-Pekka Saarikko ja valosuunnittelijana Teppo Saarinen. Tekijänoikeuksia valvoo Suomessa Suomen Teatteritoimisto.

Kiviä taskussa nähdään Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä perjantaina 24. toukokuuta ja lauantaina 25. toukokuuta klo 19.00.