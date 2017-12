Kivinokkaa esitetään luonnonsuojelualueeksi

Helsingin kaupunginhallitus esittää Kivinokan vanhan metsän perustamista luonnonsuojelualueeksi osana Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa.

Tavoitteena on suojella Kivinokasta noin 13 hehtaarin laajuinen, arvokas luonnonmetsä, jolle ovat luonteenomaisia vanhat kuusikot. Uusi luonnonsuojelualue täydentää Vanhankaupunginlahden Natura 2000 -alueen ja Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueita.

Kaupunginhallitus esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että se perustaa Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueen osana Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa.

Helsinki osallistui ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön aloittamaan Luontolahjani 100-vuotiaalle -kampanjaan. Kampanjassa kannustettiin eri tahoja antamaan sata vuotta täyttävälle Suomelle lahjaksi luonnonsuojelualueita. Suojelualueet piti perustaa vuoden 2017 aikana, jolloin perustamispäätökseen tulee maininta, että ne ovat osa itsenäisyyden juhlavuoden kampanjaa. Helsingissä tehdyn aloitteen mukaan suojelualueet liitetään osaksi Helsingin metsäistä suojeluverkostoa.



Juhlavuoden kampanjan kautta niin yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt ja yhdistykset saattoivat antaa oman lahjansa satavuotiaalle Suomelle.



Kampanjassa suojelu tapahtui vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Tavoitteena oli saada jokaiseen Suomen 18 maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia, maanomistajan omistukseen jääviä, pysyvästi suojeltuja luonnonsuojelualueita.



Lue lisää:

Helsingin kaupunginhallitus



Valtioneuvoston kanslia

Ympäristöministeriö

Helsingin ja koko Suomen satavuotislahjaksi uuden ajan kirjasto

Helsingin kaupungin merkittävin Suomi 100 -juhlateko on keskustakirjasto Oodin rakentaminen. Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 28.1.2015, että uuden keskustakirjaston rahoittaa Helsingin kaupunki. Valtion myöntämä rahoitusosuus on kuitenkin 30 miljoonaa euroa, sillä kirjasto on Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden merkkihanke. Kokonaiskustannus on 96 miljoonaa euroa. Nimikilpailun avulla kirjasto sai nimekseen Oodi.



Uudisrakennuksen avajaisia vietetään joulukuussa 2018. Kansalaistorille rakennettava Helsingin keskustakirjasto Oodi on kaikille avoin julkinen tila keskellä kaupunkia. Kirjasto Oodi tarjoaa muun muassa työ- ja tapahtumatiloja, lukukeitaita, studioita, kaupunkiverstaita, perhekirjaston, kahvilan, ravintolan ja elokuvateatterin.



Lue lisää:

Helsingin kaupunginvaltuusto

Keskustakirjasto Oodi

Helsingin kaupungintalolla liehuu Suomen lippu koko ensi vuoden

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlan kunniaksi kaupungintalon katolla liputetaan vastaisuudessa kaikkina vuorokauden aikoina. Lippu nostetaan salkoon itsenäisyyspäivän aattona klo 18.

Liputus on pormestarin päätös ja Helsingin kaupungin Suomi 100 -juhlavuositeko. Samalla teko juhlistaa ensi vuonna sata vuotta täyttävää Suomen lippua.

Sisäministeriön puoltamassa liputuskokeilussa liputetaan 31.12.2018 saakka. Pimeän aikaan Suomen lippu valaistaan.

Lisätietoja: Pormestari Jan Vapaavuori, yhteydenotot erityisavustaja Lotta Backlundin kautta, puh. 040 5313076.