KKO: Jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen esitetään hovioikeudenneuvos Kaarlo Hakamiestä

Hakamies on toiminut hovioikeudenneuvoksena vuodesta 2019. Aikaisemmin hän on työskennellyt käräjätuomarina, korkeimman oikeuden esittelijänä, oikeusministeriön erityisasiantuntijana, syyttäjänä ja rikostarkastajana sekä yliopistotutkijana. Koulutukseltaan Hakamies on oikeustieteen tohtori.

Tarve hoitaa virkaa määräaikaisessa virkasuhteessa perustuu oikeusneuvos Asko Välimaan virkavapaaseen, joka päättyy 31.10.2027.

Oikeusministeriö tulee esittelemään viran täyttöä koskevan asian valtioneuvoston yleisistunnossa. Päätöksen nimityksestä tekee tasavallan presidentti.