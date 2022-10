KKO:lta valituslupa Paperiliiton lakon rajoittamista koskevassa asiassa

Korkein oikeus pyytää neuvoa-antavaa lausuntoa ihmisoikeustuomioistuimelta aikuisadoptiota koskevassa asiassa 3.10.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Korkein oikeus (KKO) on päättänyt pyytää Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta neuvoa-antavaa lausuntoa asiassa, jossa on kysymys täysi-ikäisen lapsen biologisen äidin oikeudesta hakea muutosta adoption vahvistamista koskevaan käräjäoikeuden päätökseen. Neuvoa-antavaa lausuntoa pyydetään erityisesti siitä, mikä merkitys biologisen äidin yksityisyyden suojalla on asiassa ja minkälaisia vaatimuksia ihmisoikeussopimuksessa turvatut oikeudet asettavat adoptiota koskevalle oikeudenkäyntimenettelylle.