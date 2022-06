Klas Ekmanin Ne jotka tappavat on palkittu ja ylistetty trilleri, jota ei voi laskea käsistään

Anna ja Johan kirjautuvat pikkukaupungin hotelliin. Vaikka Johan on juuri jättänyt vaimonsa, on Anna päättänyt lopettaa suhteen Johaniin lastensa vuoksi. Viikonloppu ei mene kummankaan suunnitelmien mukaan. Riitaisa paluumatka keskeytyy hirvittävään onnettomuuteen, ja pari tekee hätäpäissään kohtalokkaan päätöksen. Yksi harkitsematon teko johtaa toiseen, ja pian Anna ja Johan huomaavat olevansa keskellä järkyttävää painajaista. Mihin asti he ovat valmiita menemään pelastaakseen itsensä? Crimetime Awardilla palkittu psykologinen trilleri kuvaa piinaavan koukuttavasti moraalin syöksykierrettä ja tavallisia ihmisiä kuilun partaalla.

”Mieletön ihmissuhdedraama, joka piti minut valveillakeskiyöhönasti. Lukija saa perhosia vatsaansa helvetillisestäjännityksestä. Kuin tehty Netflixiä varten.” – Aftonbladet

”Tehokas ja jännityksen täytteinen juoni.” – Svenska Dagbladet

”Tunnelma on hiipivän jännittävä. Sitä janoaa lisää.” -Jens Lapidus, kirjailija

Klas Ekman on taidokas kirjoittaja, joka pitelee lukijaansa jännityksessä kirjan alusta loppuun saakka. Ne jotka tappavat on hänen esikoisromaaninsa, joka on ilmestynyt jo 14 eri kielellä. Trilleri on palkittu Crimetime Awardilla, ja se oli lisäksi Adlibris- ja Book of the Year -palkintoehdokkaana.

Kirjan on kääntänyt Anu Heino ja Krista Putkonen-Örn lukee äänikirjan.

Klas Ekman (s. 1975) on kirjailija ja toimittaja, joka on julkaissut useita muusikkoelämäkertoja ja kirjoittanut moniin Ruotsin merkittävimmistä sanoma- ja aikakauslehdistä. Nykyään Ekman työskentelee toimituspäällikkönä arvostetussa ruotsalaisessa Volante-kustantamossa.

