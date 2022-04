Klassikkoromaani Taikavuori innoitti taiteilijat yhteistyöhön - Markku Hakurin ja Jan Kenneth Weckmanin näyttely Kuntsin modernin taiteen museossa

Kuntsin modernin taiteen museossa nähdään Markku Hakurin (s. 1946) ja Jan Kenneth Weckmanin (s. 1946) Taikavuori-yhteisnäyttely. He ovat järjestäneet yhteisnäyttelyn kahdesti aiemminkin, ja nyt heidän teoksensa muodostavat näyttelytrilogian päätösosan.

Näyttely on lainannut nimensä Thomas Mannin klassikkoromaanista Taikavuori (Der Zauberberg, 1924). Teos on toiminut yhtenä lähtökohtana näyttelyille sekä taiteilijoiden väliselle yhteistyölle, jossa tärkeässä roolissa ovat olleet keskinäiset keskustelut ja kirjeenvaihto.

Monipuolista toimintaa taiteen kentällä

Hakuri ja Weckman ovat tunteneet toisensa 1970-luvulta lähtien opiskellessaan Suomen Kuvataideakatemiassa. He ovat osallistuneet ahkerasti näyttelytoimintaan, ja heidän teoksiaan kuuluu monien museoiden kokoelmiin. Molemmat ovat myös opettaneet, muun muassa Helsingin Taideteollisessa korkeakoulussa. Hakuri toimii taiteilijan työnsä ohella myös lavastajana, ja hän onkin tehnyt lavastuksia useille teattereille ja oopperataloille. Hänelle ajan ja tilan hahmottaminen on tärkeä osa työskentelyprosessia. Weckmanin työtapa taas on käsitteellinen, ja hänen tuotantoaan kehystää teoreettinen ajattelu.

Pitkän linjan kuvataiteilijat käyttävät teoksissaan hyvin erilaisia tekniikoita. Weckman tekee voimakkaan graafisia ja usein abstrakteja tai puoliabstrakteja teoksia, Hakuri tunnelmallisia mielikuvitusmaisemia ja piirroksia. Teoksiin vaikuttaneita tekijöitä löytyy kirjallisuudesta, elokuvista, arkipäivän tapahtumista, taidehistoriaan liittyvistä aiheista, musiikista ja maailman tilanteesta, koko elämän kirjosta.

Mukana myös säkeitä vaasalaiselta Leif Färdingiltä

Hakurin teoksista näyttelyssä on esillä kuulakärkikynäpiirroksia ja akvarelleja, mutta myös sekatekniikkatöitä vanerille. Teosten lähtökohtana on toiminut Hakurin vuonna 2016 aloittama kolmivuotinen projekti, Muistiinpanoja piirtäjän päiväkirjoista, jossa hänen päivittäin sattumanvaraisesti valitsema lehtikuva Helsingin Sanomista muuttui piirustuksissa uudeksi kuvaksi, piirtäjän mielenmaisemaksi. Projektin lopputuloksena syntyi yhteensä 1095 piirroksen kattava kuvasarja, joka on myöhemmin toiminut innoittajana uusille teoksille.

Weckman esittelee näyttelyssä teoksia eri sarjoista. Not going somewhere? on graafinen sarja, jossa viivoituksella on merkittävä rooli. Väriskaala on hillitty, ja teoksissa on vältetty geometrisiä, suoria viivoja. Eläväiset viivat, tyhjät tilat ja silmukat muodostavat tunnistettavia muotoja kuten rinteitä, jyrkänteitä, vuorenhuippuja, auringonsäteitä, kenties kuun tai auringon. Sarjaan kuuluu esimerkiksi teos Low Full Moon Meltdown.

Toisessa sarjassa on säkeitä aikanaan Vaasassa vaikuttaneelta runoilija Leif Färdingiltä (1951–1983). Färding vieraili Weckmanin asunnolla 1980-luvun alussa ja kirjoitti tämän ehdotuksesta muutamia tekstikatkelmia, joista myöhemmin vuonna 2004 muodostui yksityiskohtia Weckmanin piirroksiin. Vielä tänäkin päivänä Färdingin runous tarjoaa avauksia uusiin teoksiin, joita nyt pääsemme tuoreeltaan ihastelemaan.

Tapahtumia ja Taikavuori-installaatio

Museossa voi syventyä Hakurin ja Weckmanin ajatuksiin näyttelystä ja taiteilijana olemisesta. Hakuri on tätä näyttelyä varten rakentanut Taikavuori-installaation, jonka äärellä voi pohtia omaa taikavuortaan, mitä kaikkea sen sisään mahtuu tai mistä se rakentuu.

Näyttelyn aikana järjestetään taiteilijatapaamisia molempien taiteilijoiden kanssa sekä keväällä että syksyllä. Näyttely on esillä Kuntsin modernin taiteen museossa 14.4.-11.9.2022.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/0GuhazO5efN6MtS3/fo