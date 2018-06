Klassinen ESKIMO-brändi ottaa vahvan kannan ruokahävikin vähentämiseksi

Kotitalouksien ruokahävikki on yksi suurista kestävän kehityksen haasteista. Siksi yli 50 vuotta vanhan ESKIMO-brändin uusi slogan on ”Vähemmän hukkaa ja hävikkiä = Enemmän aterioita”. Yritysvastuu on otettu brändin omistamassa Fredman Groupissa tosissaan.

ESKIMO-brändille luotiin uusi visio ja missio keväällä 2018. ESKIMO ponnistelee kestävän huomisen puolesta.

Kotitalouksien ruokahävikin vähentäminen on yksi kansainvälisistä kestävän kehityksen tavoitteista. Joka vuosi etenkin kaupungeissa kotitaloudet heittävät roskiin huomattavan määrän ruokaostoksistaan. Samaan aikaan toisaalla tarvitaan ruoka-apua. Ruokahävikki kannustaa ylituotantoon ja edistää ilmastonmuutosta. -Haluamme näyttää esimerkkiä, miten yritykset voivat brändeillään tukea kestävän kehityksen arvoja. Suomalaisena brändinä ESKIMO tekee osansa, Fredman Groupin toimitusjohtaja Clas Fredman sanoo. Fredmanin mukaan sekä kuluttajat että yritykset hyötyvät, kun ongelmia ratkotaan yhdessä. Vanhan brändin uusi visio ESKIMO:n tavoitteena on saada suomalaiset kuluttajat ostamaan pienempiä määriä tuoretuotteita, valmistamaan niistä omaan kulutukseen sopivia annoksia ja säilyttämään ylimääräiset seuraavaa ateriaa varten. Jos itselle ei sama ruoka maistu useita kertoja peräkkäin, jollekin toiselle voi maistua. ESKIMO tukee ruoka-apua antavia järjestöjä vahvasti vuoden 2018 aikana. Se solmii yhteistyön aiheen parissa työskentelevien organisaatioiden kanssa. ESKIMO osallistuu myös erilaisiin tapahtumiin, joissa lisätään tietoisuutta ruokahävikistä. -Yritysten on tehtävä kaikkensa ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja vastattava kuluttajien vaatimuksiin, Clas Fredman sanoo. Brändi antaa kuluttajille vinkkejä, miten ruokahävikkiä voi kotitaloudessaan vähentää. Rohkeasti kohti kestävää huomista Ruokaturvan lisääminen ja ruoka-avun antaminen ovat ESKIMO-brändin omistavan perheyhtiö Fredman Groupin arvojen mukaista jo pidemmältä ajalta. -Jo 80-luvulla kävimme isän kanssa viemässä kertakäyttöastioita Veikko Hurstille, kun hän järjesti ruoka-apua Hakaniemessä, Clas Fredman muistelee. ESKIMO-tuoteperheeseen kuuluu leivinpapereiden, folioiden ja pakasterasioiden lisäksi muun muassa suodatinpusseja, muffinivuokia ja pakastus- ja paistopusseja. Suurella osalla tuotteista on Avainlippu-merkki ja ne valmistetaan Suomessa. Lisäksi joillain tuotteilla on ympäristöystävällisyydestä kertova Joutsenmerkki. Kesän aikana ESKIMO uudistuu myös visuaalisesti. Kuvat: Toimitusjohtaja Clas Fredman, Fredman Group Oy ESKIMO leivinpaperi, ESKIMO grillausalusta, Eko paistopussi Lisätietoja: Toimitusjohtaja, Clas Fredman, +358 50 524 0112, clas.fredman@fredmangroup.com Haastattelu- ja kuvapyynnöt, Minna Rajainmäki, +358 40 773 9192 ESKIMO – Hävikinvähentäjä ESKIMO on vuonna 1963 rekisteröity tavaramerkki. Se on alusta alkaen tunnettu paperi- pahvi, kartonki, paperi- ja pahvitavaroistaan. ESKIMO:n uuden vision mukaan se auttaa kuluttajia ruoan valmistamisessa, säilömisessä ja säilyttämisessä. ESKIMO on hävikinvähentäjä. ESKIMO-tuotteilla keittiö pysyy järjestyksessä ja toimii vastuullisesti kestävän huomisen puolesta. Lisätietoja: www.eskimofinland.fi

