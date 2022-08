Klaus Mäkelän viimeistä kertaa suunnittelema Turun musiikkijuhlat käynnistyy maanantaina

Turun musiikkijuhlat 15.-28.8.2022

Turun musiikkijuhlat järjestetään 15.-28. elokuuta järjestyksessään 63. kerran. Huolimatta kaksi vuotta kestäneestä pandemiasta, lukuisista siirroista ja konserttien peruuntumisista, on musiikkijuhlat voinut ympärivuotisuutensa ansiosta tuottaa konsertteja myös 2020 ja 2021. Nyt järjestettävä festivaali on ensimmäinen elokuun useamman konsertin tapahtuma sitten 60-vuotisjuhlavuoden ohjelmiston kesällä 2019. Festivaalin ohjelmiston on viimeistä kertaa suunnitellut kapellimestari Klaus Mäkelä. Elokuun ohjelmassa on parikymmentä konserttia ja tapahtumaa klassisesta musiikista muihin genreihin.

Sopraano Lise Davidsen ja pianisti Leif Ove Andsnes avaavat Turun musiikkijuhlat 15.8.

Turun Konserttitalossa konsertoi maailman tämän hetken puhutuin ja kysytyin Wagner-sopraano Lise Davidsen yhdessä huippupianisti Leif Ove Andsnesin kanssa. Norjan eturivin taiteilijoiden yhteisen konsertin ohjelma on rakennettu Edvard Griegin laulusarjan Haugtussa ympärille. Muita säveltäjänimiä ovat Richard Strauss ja Richard Wagner.

New York Times on hehkuttanut Lise Davidsenia kuvaillen häntä sanoilla ”yksi ääni miljoonassa” ja Opera Now -lehden mukaan hänen kaltaisensa Wagner-laulaja syntyy kerran sukupolvessa. Leif Ove Andsnes puolestaan on Norjan kansainvälisesti tunnetuimpia pianisteja ja Wall Street Journalin mukaan yksi sukupolvensa lahjakkaimmista muusikoista. Kahden norjalaisen huippumuusikon konsertti on varmuudella yksi suomalaisen musiikkielämän vuoden 2022 kohokohdista.

Amerikkalaisbaritoni Thomas Hampson palaa Turkuun ja päättää tämän kesän festivaalin 28.8.

Amerikkalainen baritonilegenda Thomas Hampson ja pianisti Vlad Iftinca ovat rakentaneet Songs of America -konsertin ohjelmiston tällä hetkellä erityisesti koskettavan vapaus-teeman ympärille. Klaus Mäkelä on halunnut konserttiin nimenomaan amerikkalaista laulumusiikkia, sillä Hampson on lajin ehdoton osaaja ja ohjelmisto harvoin muuten konserteissa kuultua.

Konsertin koko ohjelma on alla:



FREIHEIT

Gustav Mahler: Lied des verfolgten im Turm (des Knaben Wunderhorn)

Alexander Zemlinsky: Mit Trommeln und Pfeifen; Op 8 (von Liliencron)

Gustav Mahler: Revelge (des Knaben Wunderhorn)

Paul Hindemith: O, nun heb du an, dort in deinem Moor (Walt Whitman)

Charles Ives: Tom Sails Away (Charles Ives), The things our Fathers Loves (Charles Ives), In Flanders Fields (John McCrae)

Kurt Weill: Dirge for two Veterans (Walt Whitman)

***

LIBERTY

Henry Burleigh: Ethiopia Saluting the Colors (Walt Whitman)

Arthur Farwell: Song of the Deathless Voice (trad Native American)

Michael Daugherty: Letter to Mrs Bixby (Abraham Lincoln)

Jennifer Higdon: The Death of Lincoln (William Cullen Bryant)

Margaret Bonds: The negro speaks of rivers

Jean Berger: Lonely People (Langston Hughes)

Margaret Bonds: I.too

Leonard Bernstein: To what you said (Walt Whitman)

Amerikkalaissopraano Nadine Sierran alun perin vuodelle 2019 suunniteltu konsertti kuullaan vihdoin 18.8. Turun konserttitalossa

Sierra nousee lavalle yhdessä Turun filharmonisen orkesterin ja kapellimestari Lorenzo Passerinin kanssa, joka vastikään johti Savonlinnan Oopperajuhlilla kiitosta saaneen Toscan. Oopperamaailman lupaavimpiin kykyihin kuuluva sopraano Nadine Sierra voitti 2017 Richard Tucker -palkinnon ja 2018 Metropolitan-oopperan Beverly Sills -palkinnon. Sierra tunnetaan nyt mm. San Franciscon oopperan Musettana, mutta eritoten Rigoletton Gildan roolista Metropolitanissa, Berliinin valtionoopperassa ja Pariisin kansallisoopperassa, Lucia di Lammermoorin nimiroolista mm. Venetsian La Fenicessä ja lukuisista Mozartin oopperoiden päärooleista maailman johtavissa oopperataloissa. Sierran hengästyttävää menestystä kilpailujen ja palkintojen voittajana ovat seuranneet niin Voguen ja Opera Newsin kaltaiset mediat, lukemattomat Instagram-seuraajat kuin myös Nick Romeo 2011 ilmestyneen kirjansa Driven: Six Incredible Musical Journeys Nadine Sierralle omistetussa luvussa. Konsertissa kuullaan mm. Gounod’n, Puccinin, Donizettin, Bernsteinin ja Massenet’n musiikkia.

Vuoden 2019 Operalia-kilpailun suvereeni voittaja tenori Xabier Anduaga debytoi Suomessa Turun musiikkijuhlilla tiistaina 16.8. Turun linnassa järjestettävässä konsertissa.

Turun musiikkijuhlat on halunnut esitellä yleisölleen kiinnostavia uusia ja nousevia taiteilijoita kansainväliseltä musiikkikentältä. Yksi tällainen taiteilija on vuoden 2019 Operalia-laulukilpailun voittaja ja ”uudeksi Juan Diego Flóreziksi” kutsuttu espanjalaistenori Xabier Anduaga, joka konsertoi Turun linnan Kuninkaansalissa tiistaina 16.8. klo 19. Konsertin pianistina on Giulio Zappa. Anduaga on nopeasti noussut kansainväliseksi kysytyksi nimeksi. Kaudelle 2022-2023 hän esiintyy mm. New Yorkin Metropolitanissa Nemorinon roolissa Lemmenjuoma-oopperassa.

Festivaalilla kuultaviin nuoriin lahjakkuuksiin kuuluvat myös pianisti Martin James Bartlett, jonka Klaus Mäkelä halusi kutsua jo vuoden 2020 festivaalille. Bartlettin soitossa kuuluu peloton taituruus sekä nuoreen ikään nähden poikkeuksellinen kypsyys ja eleganssi. Bartlett levyttää yksinoikeudella Warner Classicsille. Tiistaina 23. elokuuta Sigyn-salissa kuultavan konsertin ohjelmassa on mm. Bachin, Rameau’n ja Rahmaninovin musiikkia. Tiistaina 16. elokuuta Sibelius-museossa konsertoivat puolestaan Turun sellokilpailujen vuoden 2014 voittaja Senja Rummukainen ja pianisti Naoko Sonoda ranskalaisella ohjelmistolla.

Perjantaina 19.8. Sigyn-salissa musiikkia kuninkaan hovista sekä ”hullu kuningas”

Vuodelle 2020 alun perin suunniteltu Sir Peter Maxwell Davies’n kulttiteos “Eight Songs for a Mad King” kuullaan vihdoin Turussa perjantaina 19.8. klo 19 Sigyn-salissa. Kuninkaan roolin tulkitsee amerikkalainen baritoni Thomas Florio. Teoksen libretto on Randolph Stown ja se perustuu kuningas Yrjö III:n teksteihin. Kapellimestarina ylistetty Petri Sakari. Teos esitetään englanniksi. Konsertin alkupuolella kuullaan musiikkia kuninkaiden hoveista Jukka Rautasalon, Heidi Peltoniemen ja Eero Palviaisen tulkitsemana.

Kotikonsertteja arkkipiispan residenssissä, Aino ja Jarkko Ruoholan kotona sekä Saanan ja Ollin kotona

Kotikonsertit ovat jo vuosia kuuluneet Turun musiikkijuhlien ohjelmistoon ja taiteellinen johtaja Klaus Mäkelä on luonut ohjelmistot sopimaan jokaiseen näistä yksityisistä kodeista. Tänä vuonna mukana on myös ”Suomen kaunein koti 2021”.

Arkkipiispan kotikonsertti kuullaan 20.8. klo 13 ja Aino ja Jarkko Ruoholan kotikonsertti 21.8. klo 15. Esiintyjinä ovat viulisti Essi Höglund (arkkipiispan kotikonsertti ja Ruoholat), sellisti Senja Rummukainen (arkkipiispan kotikonsertti ja Ruoholat) ja sellisti Tatu Kauppinen (Ruoholat).

Arvostettu ja suosittu design-pariskunta Saana&Olli kutsuvat yleisön upeaan kotiinsa 24.8. klo 14 ja 18 kuuntelemaan Arvo Pärtin, Caroline Shawin ja Philip Glassin musiikkia turkulaisen jousikvartetti Lumo Ensemblen tulkitsemana. Touko Laaksosen alias Tom of Finlandin lapsuudenkoti on nykyisin muotoilijapari Saana Sipilän ja Olli Sallisen koti. Heillä on käytössään toinen puolikas satavuotiaasta kansakoulusta, joka jaettiin kahtia moottorisahalla. Saanan ja Ollin koti voitti Suomen kaunein koti -ohjelman 2021.

Näyttelijä Hannu-Pekka Björkman ja Jukka Perko Avara -trio esiintyvät perjantaina 208. Sigynissä Kuolemantanssi-teemaisella konsertilla

Jukka Perko Avara yhdessä näyttelijä Hannu-Pekka Björkmanin kanssa ovat luoneet sanan ja musiikin keinoin kuulokuvan katovaisuudesta, elämästä ja kuolemasta. Keskiaikaisesta kuolemantanssikuva-aiheesta innoituksen saanut esitys kulkee läpi ajan. Francois Villonin ja La Folian säkeistä ja sävelistä kohti pohjoista, Tomas Tranströmerin, Gosta Ågrenin ja monen muun runoilijan sanojen syliin. Ja jossain koivujen takana hymyilee Hugo Simbergin lempeä kuolema.

Turun musiikkijuhlien perinteinen juhlamessu yhteistyössä Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa on sunnuntaina 21.8.

Festivaalin taiteilijoista mukana Klaus Mäkelän pyynnöstä ovat viulisti Essi Höglund, sellisti Senja Rummukainen ja harmonikkataiteilija Mikko Luoma.

Ruissalon telakalla esiintyvät yhtyeineen Olavi Uusivirta 17.-18.8. ja Erin 19.8.

Emma-palkittu Olavi Uusivirta on yksi maamme rakastetuimmista esiintyjistä, joka onnistuu sytyttämään koko yleisön takariviä myöten vastustamattomalla energiallaan. Uusivirran tuorein julkaisu on kesällä 2019 ilmestynyt albumi Skorpioni. Olavi Uusivirran konsertit kuullaan 17. ja 18. elokuuta.

Persoonallisesta äänestään ja koskettavista tulkinnoistaan tunnetun Erinin ensimmäinen sooloalbumi Hunningolla puolestaan julkaistiin 2011 ja levy on ylittänyt moninkertaisen platinan rajan yli 80 000 kappaleen myynnillä. Albumilta jäivät elämään jättihitit Vanha nainen hunningolla, Popeda, Vanha sydän ja On elämä laina. Erinin toiselta pitkäsoitolta, tuplaplatinarajan ylittäneeltä levyltä Sä osaat! muistetaan muun muassa hittisinkku Ei taida tietää tyttö, joka valittiin vuonna 2014 Suomen musiikkikustantajat ry:n vuoden biisiksi. Erinin edellinen pitkäsoitto, muun muassa singlen Kohta hänen sisältänyt Seliseli ilmestyi 2016. Erin yhtyeineen valloittaa Ruissalon telakan Lindblom-salin 19. elokuuta.

Täysin omien tuotantojen ohella Turun musiikkijuhlat on laajentanut yhteistyöverkostojaan ja Turun musiikkijuhlien yhteistyössä tuottamaa musiikkia ja taidetta kuullaan tänä kesänä SHIFT-businessfestivaalilla 24. elokuuta (Ilkka Arola & Sound Tagine Duo), Turun Eurooppafoorumissa 24. ja 25. elokuuta (Ilkka Arola Tagine Duo ja Niklas Winter & Lorenzo Cominoli) ja vastikään avatussa Taiteiden talossa 27.8. elokuuta (Niklas Winter & Lorenzo Cominoli – The Lighthouse), SHIFT-businessfestivaalilla.

Turun musiikkijuhlien lippuja myy Lippupiste.