Klipschin uutuuskuulokkeet tuovat vapautta aktiiviseen elämään

Klipsch on yhdysvaltalainen laadukkaisiin kaiuttimiin erikoistunut kaiutinvalmistaja. Yhtiön historia alkoi vuonna 1946 Arkansasista yhtiön perustajan Paul W. Klipschin haaveesta tuoda laadukas, liveorkesteria vastaava ääni olohuoneeseen. Yhtiön nykyinen laaja valikoima koostuu erilaisista laadukkaista kaiuttimista ja kuulokkeista ammatti- ja kotikäyttöön. Mallistoon kuuluvat äänentoistolaitteet niin elokuvateattereihin, koko kodin kattaviin äänijärjestelmiin, kotiteattereihin kuin matkakäyttöön. Klipsch Group on VOXX Corporationin (NASDAQ: VOXX) tytäryhtiö. www.klipsch.com



Loud Group Oy on viihde-elektroniikkaan keskittynyt asiantuntijatukkuri, joka hoitaa mm. Jamo-, Klipsch- ja Tivoli Audio -tuotemerkkien maahantuonnin ja huollon Suomessa sekä toimii Onkyo-, Pioneer- ja Teac-tuotteiden edustajana. Loud Groupin edustamia tuotteita myyvät hyvin varustetut kodinelektroniikka- ja asiantuntijaliikkeistä kautta maan.