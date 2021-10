Kluuvista keskustan uusi ruokakeidas – alkuvuodesta 2022 tarjolla myös italialaisia makuja

”Näemme tämän hienona ja luonnollisena askeleena Kluuvin ruoka- ja juomatarjonnan kehittämisessä yhdeksi markkinoiden vahvimmista ja mielenkiintoisimmista. Oliviasta tulee yksi lippulaivoistamme ja yksi Helsingin ravintolakulttuurin maamerkeistä”, sanoo Kluuvia hallinnoivan sijoitusyhtiö Cavendon Mikael Orkovaara.

Olivia tulee kahteen kerrokseen Kluuvikadulle Aleksanterinkadun ja Yliopistonkadun väliin. Ravintolassa on tuhat neliötä ja 250 asiakaspaikkaa. Kesällä ravintolalle rakennetaan terassi. Olivia Kluuvi tarjoilee roomalaisia herkkuja, jotka valmistetaan parhaista italialaisista raaka-aineista.

“Kluuvi on kehittymässä uudeksi upeaksi ruokakohteeksi keskeiselle paikalle. Kluuvin sijainti on ihanteellinen, historia kiinnostava ja rakennus upea. Haluamme olla mukana rikastuttamassa alueen ruokatarjontaa ja luomassa italialaisia ruokaelämyksiä“, sanoo Olivia Restaurantsin Suomen Country Manager Juha Räsänen.

Ravintolan lanseeraus on tehty yhteistyössä Olivian, Cavendon ja kiinteistökonsultointiyritys Cushman & Wakefieldin kanssa.



”Olemme ylpeitä saamastamme ​​vastuusta helsinkiläisen ruoka- ja juomaklusterin kehittämisessä ja jatkamme ilolla tiedon jakamista”, toteaa Jari Jäntti Cushman & Wakefieldistä.

Kluuvissa iloitaan siitä, että Helsingin keskusta kiinnostaa edelleen kansainvälisiä yrityksiä.

”Tilapäisistä haasteista huolimatta se on edelleen yksi Pohjoismaiden dynaamisimmista liiketoimintakeskuksista”, Orkovaara sanoo.

Koronakriisi hankaloitti monien ravintoloiden liiketoimintaa, mutta siitä huolimatta Kluuvissa tehtiin viime vuonna useita uusia vuokrasopimuksia ravintoloiden kanssa. Kluuvi Kitcheniin avautui muun muassa etelä-intialaista ruokaa tarjoava The South Indian, vegaanista aasialaista ruokaa tarjoava Vegoshi ja thaimaalainen The Other One Thai Kitchen.

”Tämä kertoo siitä, että keskusta on kehittymässä, ei tyhjenemässä. Tälläkin hetkellä neuvotteluja uusista vuokrasopimuksista käydään useampaan suuntaan”, Orkovaara sanoo.