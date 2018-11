Kodin sisustuotteita ostettiin enemmän kuin ennen - ShopAlike selvitti suomalaisten ostokäyttäytymistä Black Friday 2018 -viikonlopun aikana

Jaa

Tutkiakseen ostokäyttäytymistä Black Friday 2018 -viikonlopun aikana, on vertailusivusto ShopAlike.fi tehnyt selvityksen suomalaisten suosimista alennustuotteista ja tuotekategorioista. Tuloksia on verrattu myös pohjoismaisten naapurien Ruotsin ja Tanskan vastaaviin Black Friday -suosikkeihin. Tutkimuksessa on käytetty apuna yrityksen omia klikkitilastoja 23.11.- 26.11.2018 sekä 24.11.–27.11.2017 välisiltä ajoilta aina mustasta perjantaista cyber-maanantaihin asti. Huomioitavaa on, että ShopAliken tuotevalikoima ei sisällä lainkaan kodin elektroniikkaa.

Tutkimuksen tulokset Suomalaiset ostavat eniten muotia ja huonekaluja TOP 5 suosituimmat tuotekategoriat 2018 1. Vaatteet

2. Kengät

3. Huonekalut

4. Kodin sisustus

5. Laukut Black Friday -viikonlopun suosituimmaksi tuotekategoriaksi nousi tänä vuonna ehdottomasti vaatteet, jota seuraa perässä kengät ja huonekalut. Edellisvuoteen verrattuna suomalaisia kiinnosti tänä vuonna eniten kodin sisustus ja urheiluvarusteet, jotka nousivat molemmat yli 40 % viime vuoden lukemista. TOP 3 kovimmat nousijat 2018 1. Kodin sisustus (+44 %)

2. Urheiluvarusteet (+41 %)

3. Laukut (+37 %) Vuoden 2018 kovimmat tuotekategorioiden nousijat olivat kodin sisustus (+44 %), urheiluvarusteet (+41 %) ja laukut (+37 %).



TV-taso on vuoden 2018 suosituin Black Friday -tuote Tuotteista suomalaisia kiinnosti tänä vuonna eniten TV-tasot ja päiväpeitteet. Ilmojen kylmetessä moni haki myös kevytuntuvatakkeja, parkatakkeja, kypärämyssyjä ja tuulitakkeja. Joulun lähestyessä joulukalenteritkin ostetaan verkosta, niiden kiivetessä vuoden kuudenneksi suosituimmaksi tuotteeksi. TOP 10 suosituimmat tuotteet 2018 1. TV-taso

2. Päiväpeite

3. Kevytuntuvatakki

4. Parkatakki

5. Lipasto

6. Joulukalenteri

7. Kypärämyssy

8. Tuulitakki

9. Vuodesohva

10. Senkki



Ruotsissa ja Tanskassa ostetaan joululahjat Black Friday -alennusmyynneistä Tutkimus vertaili myös naapurimaiden Ruotsin ja Tanskan tuloksia keskenään ja niistä on nähtävissä, että ostokäyttäytyminen Black Friday -viikonlopun aikana eroaa selvästi suosituimpien tuotteiden osalta. Talven tulo on esillä myös Tanskassa, jossa suosituimmaksi tuotteeksi nousivat toppahaalarit. Ruotsalaiset taas ostivat eniten kodin sisustukseen liittyviä julisteita, mutta ilmojen kylmeneminen näkyi sielläkin talvitakkien löytyessä kolmannelta sijalta. Tulokset antavat osviittaa siitä, että sekä tanskalaiset että ruotsalaiset ostavat joululahjat jo etukäteen mustana perjantaina, kun taas meillä Suomessa keskitytään enemmän kodin sisustukseen ja talvikauteen liittyviin hankintoihin. TOP 5 suosituimmat tuotteet Ruotsissa 2018



1. Juliste

2. Päiväpeite

3. Talvitakki

4. Toimistotarvikkeet

5. Joulukalenteri TOP 5 suosituimmat tuotteet Tanskassa 2018



1. Toppahaalari

2. Rannekoru

3. Joulukoristeet

4. Paita

5. Meikkilaukku

Lisätietoja tutkimuksesta antaa: Anna-Maria Vuosmala / PR Manager Finland

anna-maria.vuosmala@shopalike.fi

Yhteyshenkilöt

Linkit