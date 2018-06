Kodissa saatavilla olevalla ruoalla on väliä: Epäterveelliset ruoat ovat lapsiperheissä yhteydessä epäterveelliseen syömiseen, vaikka terveellisiä ruokia olisikin tarjolla

Helsingin yliopistossa tehty väitöstutkimus painottaa epäterveellisten ruokien saatavuuden rajoittamista kotona.

Lasten ja perheiden kannustaminen terveellisiin ruokatottumuksiin on tärkeää, koska lapsuudessa kehittyneet ruokatottumukset voivat jatkua myös aikuisiässä.

– Vanhempien ruoankäyttö ja kodin ruokasisustus eli lapsen saatavilla olevat terveelliset tai epäterveelliset ruoat ovat johdonmukaisesti yhteydessä lasten ruoankäyttöön, sanoo Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa väittelevä Henna Vepsäläinen.

Väitöstutkimuksen mukaan näyttää siltä, että epäterveellisten ruokien saatavuus kotona ja yleisesti epäterveellisinä pidetyt ruokavaliotyylit liittyvät toisiinsa. Kiinnostava havainto oli se, ettei epäterveellisten ruokien vaikutus kumoudu täysin edes sillä, että saatavilla on terveellisiä ruokia.

– Tulokset painottavat epäterveellisten ruokien saatavuuden rajoittamista. Kodin ruokasisutuksessa kannattaa niiden sijaan panostaa esimerkiksi värikkäisiin kasviksiin, hedelmiin ja marjoihin. Lisäksi myös isät pitää huomioida paremmin perheiden ruoankäyttötutkimuksissa, jolloin sosiaalinen ruokaympäristö kyetään kuvaamaan kokonaisvaltaisemmin, Henna Vepsäläinen toteaa.

Vepsäläinen käytti väitöstutkimuksessaan aineistoa suomalaisesta, yli 860 3–6-vuotiasta lasta ja 66 päiväkotia käsittäneestä DAGIS-tutkimuksesta ja lisäksi 12 maan ISCOLE-tutkimuksesta, joka käsitteli lihavuuteen liittyviä elintapoja ja ympäristötekijöitä 9–11-vuotiailla lapsilla. Jälkimmäiseen liittyvissä analyyseissä oli mukana yhteensä 6 560 lasta, joista hieman yli puolet oli tyttöjä.

Henna Vepsäläinen väittelee 20.6.2018 klo 12 maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa aiheesta " Food environment and whole-diet in children: Studies on parental role modelling and food availability". Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen (Fabianinkatu 33) auditoriossa XII. Vastaväittäjänä on PhD Pauline Emmett ja kustoksena professori Mikael Fogelholm.