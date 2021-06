Koe Tokion ruokakulttuurin rouheampi puoli Albertinkadulla – japanilaishenkinen ravintolakokonaisuus Shinobi ja Ra-yu avaavat ovensa

Jaa

Suomalainen sushiguru, kalaninja ja japanilaisen ruokakulttuurin fanaatikko Jesper Björkell avaa uuden Tokion katuruokakulttuuria henkivän ravintolakokonaisuuden Albertinkadulle, aivan Helsingin ytimeen. Ravintolakokonaisuuteen kuuluu Shinobi, tokiolaishenkinen izakaya, joka on japanilainen pubintapainen ravintola, sekä baari Ra-yu, jotka avaavat ovensa kesäkuussa 2021.

Japanin Tokiossa käyneet tietävät, miten poikkeuksellinen ruokakulttuuri upeine ravintoloineen ja baareineen kaupungista löytyy. Nyt ripaus samaa fiilistä tuodaan myös Albertinkadulle legendaaristen Rivoli- ja Rivoletto-ravintoloiden entisiin tiloihin. Ohikulkijat voivat Shinobin ja Ra-yun ohi kävellessään tuntea Tokion ravintola- ja baarikatujen kirkkaat neonvalot ja kadulle pulppuilevan hiiligrillin tuoksun. Tarkemmin jos ikkunasta vilkuilee, Ra-yu baarissa voi nähdä majailevan Pohjoismaiden ensimmäisen Kirin Ichiban -oluthanan ja läjäpäin sakea ja sojua.

Björkellin uutuusjapanilainen uhkuu aitoa tokiolaista baari- ja ravintolakadun, eli yokochon henkeä. Björkell lupaa häivähdyksen nostalgista tokiolaista meininkiä kaikille niillä nurkilla käyneille tai sinne haikaileville.

“Tokiota sanotaan maailman ruokapääkaupungiksi ja katuruokakulttuurilla on siellä pitkät perinteet. Shinobin ja Ra-yun kautta voimme tuoda Tokion kaduilta ja ravintoloista tutut tuoksut ja maut kaikkien saataville. Shinobi on izakaya-tyyppinen keittiö, jossa tarjotaan japanilaisten sielunruokaa (soul food), eli makuelämyksiä, joita voi kokea Tokion baari- ja ravintolakaduilla. Shinobi Shokudo on japania ja tarkoittaa suomeksi myös ‘ninjan ruokalaa’. Ra-yu baari taas muistuttaa olemukseltaan ja kooltaan jotain sellaista, mitä voisi löytää Shinjukun legendaariselta Golden-gain kortteleilta”, kertoo Jesper Björkell.

Shinobi ja Ra-yu avaavat ovensa kesäkuun 2021 lopussa.

Lisätiedot:

Jesper Björkell, puh. +358 40 384 7646

Shinobi

Albertinkatu 38

00180, Helsinki

www.shinobi.fi