Koetusta sisäilman laadusta saatiin tietoa Helsingin peruskoulujen opetushenkilöstöltä

Helsinki on saanut kattavasti tietoa henkilöstön kokemasta sisäilman laadusta kaupungin peruskouluissa. Työterveyslaitos toteutti viime huhtikuussa opettajille ja koulunkäyntiavustajille suunnatun kyselyn kaikissa kaupungin 101:ssä suomen- ja ruotsinkielisessä peruskoulussa. Vastauksia saatiin yli 2 500 ja vastausprosentti oli 65. Kysely tehtiin sähköisesti.

”Kysely ei ollut ongelmalähtöinen, vaan se toteutettiin kaikkiin kouluihin. Se antaa ensisijaisesti tietoa koetun ongelman laadusta ja laajuudesta.On erittäin tärkeää, että saamme tietoa suoraan tilojen käyttäjiltä ja on hyvä, että henkilöstö vastasi kyselyyn aktiivisesti”, sanoo työsuojelupäällikkö Jari Mäenmaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta.

Oppilaiden kokemaa sisäilman laatua on Helsingissä selvitetty jo aiemmin, vuosina 2016−2018 kaikissa kaupungin peruskouluissa tehdyillä kyselyillä.

Henkilöstön sisäilmastokysely ja oppilaiden kyselytyökalun kehittäminen ovat osa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa hanketta. Kyselyllä kartoitetaan tilojen käyttäjien kokemia työympäristöhaittoja ja työhön liittyviä oireita ja niitä arvioidaan suhteessa siihen mitä vastaavissa toimintaympäristöissä pidetään tavanomaisena.

Rakennuksen monet ominaisuudet voivat vaikuttaa sisäympäristön laatuun ja aiheuttaa haittoja ja oireita tilojen käyttäjille. Pelkästään rakennuksen olosuhteiden vaikutukset eivät riitä selittämään käyttäjien kokemuksia. Olosuhteisiin vaikuttavat myös tilojen käyttö ja tilojen käyttäjät, käyttäjien kokema kiire, stressi ja työn tietointensiivisyys. Lisäksi tilojen käyttäjien yksilöllinen herkkyys ympäristötekijöille vaihtelee suuresti.

”Sisäilmasto-ongelmaa epäiltäessä kyselyn tuloksia on tarkasteltava yhdessä muiden kohteessa tehtyjen selvitysten ja havaintojen kanssa,” toteaa erikoislääkäri Soile Jungewelter Työterveyslaitokselta.

Kyselystä saatua tietoa hyödynnetään jatkotyössä

Kyselyllä kartoitettiin koettuja olosuhdehaittoja ja oireita. Esiin nousseet olosuhdehaitat liittyivät sisäilman laatuun ja riittävyyteen sekä työympäristön pölyisyyteen, likaisuuteen ja meluun. Lisäksi esille nousi työhön liittyviä oireita, joita ovat äänen käheys, kurkun kuivuus ja väsymys.

Sellaisia kouluja, joissa olosuhdehaitta- ja oireprofiilit poikkesivat Helsingin peruskoulujen keskimääräisestä profiilista, oli 20.

”Kysely toi esiin arvokasta tietoa, joka on tärkeää myös työterveyshuollon näkökulmasta. Saatua tietoa pystytään hyödyntämään, kun työterveyshuolto arvio yhdessä rakennusteknisten asiantuntijoiden kanssa ongelmien terveydellistä merkitystä työpaikoilla. Vaikka kyselyssä ei tullut esille mitään yllättävää, on tärkeää, että meillä on nyt kattava tieto kaikkien koulujen tilanteesta”, korostaa palvelupäällikkö Marjaana Saarela Työterveys Helsingistä.

”Kysely tehtiin viime keväänä. Sen jälkeen osassa kouluja on tehty olosuhteita korjaavia toimenpiteitä. Esimerkiksi Puotilan ala-asteella sisäilmakorjaukset ovat olleet kyselyn tekemisen aikaan vielä kesken. Ne koulut, joissa haittoja koettiin muita kouluja enemmän, ovat pääosin menossa peruskorjaukseen. Niiden koulujen osalta, jotka eivät ole lähiaikoina menossa peruskorjaukseen, teemme tarkentavia selvityksiä sisäilmaolosuhteista”,sanoo rakennetun omaisuuden hallintapäällikkö Sari Hildén kaupunkiympäristön toimialalta.

Tutkimusraportti

Liite 1. Koulut

Liite 2. Työympäristötekijät

Liite 3. Oireet

