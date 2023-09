KOFF Jouluolut tulee nyt Kouvolan Raussilasta

Tomppilan tilaa pitävät Elina ja Jonas Valkeinen jo viidennessä sukupolvessa. KOFF Jouluoluen viljelijät on jälleen valittu mallastaja Viking Maltin sopimusviljelijöistä. Mallasohran matkan voi näin jäljittää pellosta pöytään. Viking Maltin suorittaman auditoinnin lisäksi Baltic Sea Action Group (BSAG) arvioi tilan toiminnan Itämeri-ystävällisyyden.

Auditoinnissa ja arviossa tarkastellaan tilan viljelyä, lajikkeiden valintaa, lannoitusta, viljelykiertoa, ohran kuivaamista ja varastointia. Tärkeää on, että kaikki resurssit, jotka peltoon laitetaan, saadaan sieltä myös takaisin.

Viljelijä ja kasvintuotannon asiantuntijana ProAgrialla työskentelevä Elina Valkeinen kouluttaa myös muita viljelijöitä uudistavan viljelyn menetelmissä. Elina on ollut mukana BSAG:n hallinnoimassa neuvojille suunnatussa maan kasvukunnon huippuosaajakoulutuksessa, jossa uudistava viljely on yhtenä elementtinä.

”Omassa toiminnassamme täällä Tomppilassa huolehdimme siitä, että meillä on kerääjäkasveja, jotka sitovat hiiltä ja ravinteita maaperään. Lisäksi meillä on monimuotoisuus- ja kukkapeltoja, joilla tuetaan biodiversiteettiä. Me viljelijät elämme täällä luonnon keskellä ja näemme, kuinka tärkeää maaperästä huolehtiminen on – puhutaan sitten monimuotoisuudesta, kannattavuudesta tai maan kasvukunnosta”, kertoo viljelijä Elina Valkeinen.



Elina ja Jonas pitävätkin maan kasvukuntoa tärkeimpänä pääomanaan. Viljelyksessä Tomppilan tilalla on noin 160 hehtaaria peltoa. Tilan viljelykierrossa on Vanille ja RGT Planet-mallasohraa, kevät- ja syysvehnää, hernettä, kauraa, öljykasveja, kukka- ja riistapeltoja sekä maanparannusnurmea. KOFF Jouluoluen mallasohralajikkeena oli RGT Planet.

”Tomppilan tilan viljelijäpari kehittää tilaansa tavoitteellisesti ja avarakatseisesti. Monipuolisen viljelykierron ja monilajisen kasvuston avulla tilalla varmistetaan, että niin maanpäällisellä kuin maanalaisella eliöstöllä on hyvät elinolosuhteet. Maan muokkausta ja kasvinsuojelua toteutetaan tilalla tilannetajuisesti ja peltojen peruskunnosta, muun muassa vesitaloudesta, huolehditaan säännöllisesti”, kertoo Baltic Sea Action Groupin Tanya Santalahti.

Suomalainen Carbon Action -alusta tutkii ja kehittää keinoja, joilla maaperän hiilen varastointia voidaan nopeuttaa ja tieteellisesti todentaa. Lisäksi alustalla edistetään ilmastonmuutosta hillitsevien ja maan kasvukuntoa parantavien regeneratiivisten viljelytoimenpiteiden käyttöönottoa. Carbon Action on Baltic Sea Action Groupin (BSAG) kokoama ja Sitran käynnistysrahoituksella vuonna 2017 aloitettu pilotti, jonka tutkimusyhteistyöstä vastaa Ilmatieteen laitos. BSAG vastaa kokonaisuudesta sekä yritys- ja viljelijäyhteistyöstä. Carbon Action pilotista on kasvanut yhteistyöalusta, jossa on useita hankkeita, rahoittajia, viljelijöitä, neuvojia, tutkijoita ja yrityksiä.

Sinebrychoff valmistaa kaikki juomansa hiilineutraalisti, eli Keravan panimolla tai virvoitusjuomaosastolla ei käytetä lainkaan hiilipohjaista energiaa. Lisäksi pienet, jäljelle jääneet päästöt tuotannossa on kompensoitu.

”Vuosi sitten emoyhtiömme Carlsberg-konserni laajensi vastuullisuusohjelmaamme Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs koskemaan myös uudistavaa viljelyä. mitä KOFF Jouluolutkin edustaa. Tarkkaan auditoitu KOFF Jouluolut on ollut keihäänkärkenämme kestävän kehityksen oluena jo kauan, ekologisempaa olutta saa Suomesta etsiä – onhan ohramallas kasvatettu uudistavalla viljelyllä panimon lähellä ja olut pantu hiilineutraalisti”, kertoo Sinebrychoffin ympäristökoordinaattori Hanna Palomäki.

KOFF Jouluolut tuotiin ensimmäisen kerran markkinoille vuonna 1987. Se on kullanruskea, pehmeä ja täyteläinen wieniläistyylinen lager. Tummaksi paahdettu ohramallas ja Saaz-humala tuovat olueen joulun aromeja. KOFF Jouluolut on saatavilla lasipullossa ja tölkissä 4,5 % vahvuisena, matkustajaliikenteessä laivoilla myynnissä on myös 6,0 % versio.

