Kohdeavustuksia myönnettiin 30 yhteisölle eri puolille Pirkanmaata

Palaute alkusyksyllä julkaistavasta pirha.fi-kehitysversiosta on ollut lupaavaa 28.6.2023 09:42:25 EEST | Tiedote

Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivujen pirha.fi uudistaminen on edistynyt hyvin. Uudistamisen tavoitteena on parantaa sivuston käytettävyyttä, löydettävyyttä ja asiakasystävällisyyttä. Uuden sivuston mallia on kehitetty koko kevät. Uutta sivustomallia on myös testattu useilla eri käyttäjillä ja kohderyhmillä ja palautetta kerätään jatkuvana verkkokyselynä läpi koko sivuston kehittämiskaaren.