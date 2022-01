Kohdennetun mainonnan rajoittaminen etenee EU:ssa - Lapsille kohdennettu mainonta kiellettiin kokonaan

Euroopan parlamentti äänesti tänään torstaina digitaalisten palvelujen asetuksesta. Digitaalisten palvelujen asetus (”DSA”) luo pelisääntöjä alustoilla levitettävään sisältöön. Viime vuosina maailmalla on nähty huolestuttavia esimerkkejä siitä, miten vihapuhe ja väärennetyt tuotteet ovat nousseet ongelmaksi alustoille siirtyneessä arjessamme.



Myös alustojen sisältöä järjestävien ja ohjaavien algoritmien merkitys on noussut julkiseen keskusteluun. Näistä viimeisimpänä esimerkkinä ovat viime syksynä laajasti uutisoitu Facebookin entisen työntekijän Frances Haugenin paljastukset. Hänen toimittamansa dokumentit osoittivat, että yritysten omat keinot eivät ole olleet riittäviä. Tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä.



”Digitaalisten palvelujen asetus antaa kansalaisille mahdollisuuden korjata digitaalisen maailman valuvikoja. Meidän ei tule vain passiivisesti sopeutua nopeaan muutokseen. Digitaalisen maailman pelisääntöjä voi ja pitää ohjata”, toteaa Miapetra Kumpula-Natri (S&D).



”Digitaalisten palvelujen aloite on tärkeä askel tähän suuntaan. Alustoille tulee vastuuta niillä liikkuvista sisällöistä. Algoritmeja täytyy avata kriittiselle tarkastelulle”, Kumpula-Natri summaa. ”Erityisen tärkeää on, että käyttäjiä läpi internetin seuraavaa kohdennettua mainontaa rajoitettiin. Lapsille kohdistettu mainonta kiellettiin kokonaan, ja tiukan kamppailun jälkeen myös herkimpien datojemme käyttämistä mainonnan kohdentamiseen rajoitettiin. Tekemistä riittää, mutta DSA on hyvä alku kohti reilumpaa digitaalista yhteiskuntaa”, Kumpula-Natri summaa.



Digitaalisten palvelujen asetus on osa Euroopan unionin massiivista ohjelmaa digitaalisen maailman uudistamiseksi. Digitaalisten palvelujen asetuksen sisaraloite on niin kutsuttu monopoleja säätelevä digimarkkina-asetus (DMA), josta parlamentti äänesti joulukuussa. Seuraavaksi DSA ja DMA siirtyvät trilogivaiheeseen, jossa parlamentti neuvottelee jäsenmaiden ja komission kanssa lopullisesta laista. Alustavasti lopullista lakia odotetaan kesäkuussa. Tämä ei kuitenkaan ole Euroopan digitaalisen sääntelyn loppupiste. Seuraavaksi parlamentin huomio siirtyy maailman ensimmäiseen tekoälylakiin, jossa MEP Kumpula-Natri toimii yhtenä ITRE-komitean valmistelijana.