Kohtaaminen karhujen kanssa toi vauhtia seikkailu-urheilukisan voittajiin Lieksassa – ”Siitä saatiin viimeiset buustit”

Lauantaina ja sunnuntaina Pohjois-Karjalan Lieksassa kisattu Karelian Odyssey -seikkailu-urheilutapahtuma jäi elävästi Sappion Veikkojen Arttu Pulkkisen ja Markus Kiviluoman mieliin.

Pisimmän, 24 tunnin sarjan täpärästi ennen Pekka Sorjosta ja Olli-Pekka Holttista voittanut joukkue kohtasi kisan aikana kaksi karhua.

”En ole ennen karhua luonnossa nähnyt. Oli se pysäyttävä juttu”, sanoo espoolainen, 35-vuotias Markus Kiviluoma.

Kohtaaminen viritti voittovauhdin

Miehet kohtasivat karhut pyöräilyosuuden alussa. Välimatkaa karhuihin oli 50 metriä.

”Aivot alkoivat raksuttaa, että tuolla on jokin eläin. Kun puoli sekuntia meni, totesin Artulle, että se on karhu. Heti perään sanoin, että siellä on toinenkin. Hiljennettiin vauhtia, ja karhutkin lähtivät omille teilleen”, Kiviluoma kertasi jännittävää kohtaamista.

Oliko karhujen kohtaaminen peräti voiton avain?

”Se voi olla. Siitä saatiin viimeiset buustit. Karhunpolku on ihan nimensä mukaista pätkää”, Kiviluoma sanoo ja viittaa osallistujien koluamaan, Lieksan läpi kulkevaan ja Patvinsuon kansallispuistoon päättyvään, 140 kilometrin vaellusreittiin, joka on myös maastopyöräilijöiden suosiossa.

Kosket arveluttivat

Pulkkinen ja Kiviluoma alittivat reittimestarin ihanneajan puolella tunnilla ja tulivat maaliin ajassa 23 tuntia 33 minuuttia, neljä minuuttia ennen toiseksi sijoittunutta Wainamoisenmatkat.fi -joukkuetta.

Joukkueet liikkuivat alueen kuuluisissa koskissa, joko uimapatjoilla tai kajakeilla. 24 tunnin sarjassa reitti kattoi kaikki Ruunaan koskireitin kosket, myös jännittävän Neitikosken stopparin.

”Jokainen koski oli koskenniskalla hyvin pelottava. Hyvin päästiin kuitenkin laskemaan kaikki läpi, ja lopussa oli aina hyvä fiilis, kun taas mentiin yksi kohtuukinkkinen koski puhtaasti.”

Voittajat huokuivat tyytyväisyyttä raskaan koitoksen jälkeen.

”Tämä oli kilpailuna paras, mihin olen milloinkaan osallistunut. Maasto oli tässä suuri tekijä – rata hyödynsi tosi hienosti Ruunaan mahdollisuuksia. Pääsimme tekemään reitinvalintoja ja ohittamaan muutamia joukkueita omilla uintioikaisuillamme. Osa reittivalinnoista oli mielenkiintoisia ja kinkkisiä pohdittavia, esimerkiksi kun pyöräosuudella piti miettiä, ylittääkö vesistö veneellä vai siltaa pitkin.”



Karelian Odyssey 1.-2.7.2023: Tulokset

24 tunnin sarja

1. Markus Kiviluoma, Arttu Pulkkinen Sappion Veikot 23:33:49 00:26:11

2. Op Holttinen, TP Sorjonen wainamoisen matkat.fi 23:37:31 +00:03:42

3. Jaakko Havurinne, Juha Lindeman Karsu.fi 3 24:48:36 +01:14:47

4. Jukka Toivanen, Mikko Toivanen Karsu.fi 4 29:30:00 +05:56:11

5. Toni Koski, Anna-Kaisa Nuutero-Koski TeamKöntys1 32:30:00 +08:56:11

6. Tanja Lindros, Riikka Jauhiainen Karsu.fi 1 33:00:00 +09:26:11

7. Essi Kostiainen, Kaisa Kurvinen Rasti-Sorsat 37:00:00 +13:26:11

8. Anniina Hakkarainen, Laura Larkka TriathlonSuomi 41:00:00 +17:26:11

12 tunnin sarja

1. Annu Tyyskänen, Timo Pietarinen Suppaketut A&T 11:22:39 00:22:18

2. Janne Laukkanen, Timo Poutiainen Karsu.fi 5 11:57:08 +00:34:29

3. Teemu Lojamo, Miska Autio Kramppi 13:04:16 +01:41:37

4. Niina Rein, Janne Natri Viatores 13:17:43 +01:55:04

5. Jarno Tuovinen, Jari Saksa Karsu.fi 6 13:43:41 +02:21:02

6. Niina Jaako, Johanna Yrjänheikki TRITANIUM 13:54:14 +02:31:35

7. Johanna Törmä, Sampsa Rautio EPÄTOIVOISET 14:17:09 +02:54:30

8. Karri Pasanen, Tuomo Arovainio Team Improbatur 14:20:31 +02:57:52

9. Jevgenii Tšertkov, Semyon Beil-Chervinskii Grandpa's bottle 16:00:00 +04:37:21

10. Virpi Saastamoinen, Pertti Erkkilä Joko Mennään? 17:00:00 +05:37:21

11. Mira Romppanen, Henna Putkuri Idän ihmeet 19:30:00 +08:07:21

6 tunnin sarja

1. Paavo Väätäinen, Niilo-Kustaa Väätäinen Sappion Veikot 2 05:14:28 00:41:55

2. Leena Väistö, Laura Alasaukko-oja Karsu.fi 7 05:59:04 +00:44:36

3. Mikko Sidoroff, Matti Virtaniemi Suppaketut 06:06:20 +00:51:52

4. Lauri Kontkanen, Simo Kiiskinen Sisu Seikkailu 06:07:36 +00:53:08

5. Minna Laitinen, Keijo Pellikka Karsu.fi nro n+1 06:07:39 +00:53:11

6. Jonna Kuronen, Urho Kuronen Ruunaan sissit 06:18:27 +01:03:59

7. Pasi Ruohtula, Festina Lente 06:19:04 +01:04:36

8. Olli Korkeakoski, Hanna Kokko Karsu.fi 8 06:55:40 +01:41:12

9. Heini Mäkelä, Minna Kaverinen DuoLion's 07:10:27 +01:55:59

10. Riina Nguyen, Virpi Sidoroff Suppaketut Riina ja Virpi 07:48:09 +02:33:41

11. Susanna Tikka, Hanna Käyhkö Iiksen ikiliikkujat 08:28:23 +03:13:55

12. Leena Tamminen, Sirkku Heino Hyvä meidän joukkue 08:59:10 +03:44:42

13. Marita Tanskanen, Marja Tanskanen Karsu.fi 9 10:00:00 +04:45:32

